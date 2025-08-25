Andreea Bratu: „Un popor măcinat de ură este cel mai ușor de manipulat”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Au trecut alegerile, dar a rămas multă agresivitate. Rețelele sociale au devenit o portavoce pentru un șir nesfârșit de jigniri și amenințări. Cu cine ne luptăm de fapt, noi cu noi? Să nu uităm că un popor măcinat de ură este cel mai ușor de manipulat. Atunci când un politician vă îndeamnă să vă războiți cu cei care au opțiuni electorale diferite, să fiți agresivi, să vă impuneți punctul de vedere, verificați dacă nu cumva indiferent de rezultat el va rămâne cu aceeași funcție, aceeași leafă mare plătită din banii statului, în timp ce dumneavoastră rămâneți cu lupta printre semeni. În plus, nu există argument pentru agresivitate, fie că vorbim despre fapte sau despre cuvinte. aveți o părere diferită, o puteți spune, dar nu este nimeni obligat să gândească la fel, pentru că și ceilalți au aceleași drepturi.

Sunt Andreea Bratu, jurnalist Digi24, și cred că ne este mult mai bine împreună, fără ură ”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

