Criticile lui Trump și amenințarea Rusiei împing Europa spre consolidarea propriului arsenal nuclear

Statele europene analizează posibilitatea de a-și întări capacitățile nucleare, în contextul îndoielilor legate de angajamentul SUA față de securitatea continentului și al intensificării amenințărilor venite din partea Rusiei. Potrivit unor oficiali europeni de rang înalt, citați de NBC News, discuțiile s-au intensificat în ultimele săptămâni, după criticile lansate de Donald Trump și pe fondul temerilor că garanțiile de securitate oferite de Washington nu mai sunt la fel de ferme ca în trecut.

Europa pune sub semnul întrebării protecția SUA

Punând la îndoială angajamentul Statelor Unite, Europa analizează posibilitatea de a-și consolida propriul arsenal nuclear.

Discuțiile au căpătat o nouă urgență pe fondul escaladării criticilor președintelui american Donald Trump la adresa Europei. Germania și Polonia au sugerat deja că arsenalul nuclear al Franței ar putea fi extins pentru a le apăra teritoriile.

Potrivit a șase oficiali europeni de rang înalt, statele europene își pun tot mai serios problema dacă pot continua să se bazeze pe angajamentul de zeci de ani al SUA de a le proteja în fața Rusiei, care este dotată nuclear, sau dacă trebuie să-și consolideze propriile capacități.

Franța și Marea Britanie, alternative la umbrela nucleară a SUA

Liderii europeni discută dacă să se bazeze mai mult pe Franța și Marea Britanie, singurele state europene cu arme nucleare, sau chiar să dezvolte propriile arme atomice, au spus trei dintre oficiali.

Urgența acestor discuții a crescut în ultimele săptămâni, după ce Trump a atacat dur Europa într-un discurs la Davos și a cerut ca SUA să obțină Groenlanda.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, al cărui stat este singurul membru al Uniunii Europene care deține arme nucleare, urmează să susțină în următoarele săptămâni un discurs major privind politica nucleară a Franței.

„Discutăm cum să protejăm Europa prin descurajare nucleară, cu sau fără Statele Unite”, a declarat unul dintre oficialii europeni.

Un altul a descris discuțiile drept „intense și productive”.

O criză de încredere în angajamentul Washingtonului

Impulsul dat de unii dintre cei mai apropiați aliați ai Americii pentru a-și construi un viitor de securitate fără un pilon central al sprijinului SUA arată cât de alarmați sunt liderii europeni de poziția tot mai ostilă a lui Trump față de continent și de amenințarea crescândă din partea Rusiei.

Emma Belcher, expert în controlul armamentului și președintă a organizației Ploughshares, a declarat că Europa traversează „o criză de încredere”.

„Sistemul de descurajare extinsă a funcționat pentru că aliații au crezut că SUA își vor respecta promisiunea. Problema este că acest sistem funcționează doar atât timp cât angajamentul american este considerat real”, a spus Belcher.

Opțiuni radicale: capacități nucleare proprii

Oficialii europeni analizează mai multe opțiuni, precum modernizarea arsenalului nuclear francez, redislocarea bombardierelor franceze capabile să transporte arme nucleare în afara Franței și întărirea forțelor convenționale europene pe flancul estic al NATO.

O altă opțiune discutată este dotarea statelor europene fără programe nucleare cu capacități tehnice care să le permită, la nevoie, să dobândească astfel de arme.

Deținerea tehnologiei nu ar încălca Tratatul de Neproliferare Nucleară, însă pașii concreți, precum producerea de uraniu puternic îmbogățit, ar face-o.

În prezent, Statele Unite au aproximativ 3.700 de focoase nucleare. Franța deține circa 290, lansabile de pe submarine și aeronave, iar Regatul Unit aproximativ 225, destinate flotei sale de submarine.

Diviziuni și scepticism în interiorul Europei

Un fost oficial american de rang înalt a declarat că Franța și Marea Britanie nu au capacitatea de a descuraja singure Rusia, calificând ideea drept „ridicolă” și descriind arsenalele lor drept „jalnice”, după decenii de subfinanțare și dependență de umbrela nucleară americană.

Unii oficiali europeni se tem și că angajamentele lui Macron ar putea fi abandonate după alegerile prezidențiale din Franța din 2027.

Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a afirmat că arsenalul nuclear francez ar trebui folosit exclusiv pentru apărarea Franței.

Alți lideri, precum premierul Poloniei, Donald Tusk, sau cancelarul german Friedrich Merz, au declarat că sunt deschiși ideii unei umbrele nucleare franceze pentru Europa.

Oficialii din Țările de Jos și Finlanda au subliniat însă că NATO rămâne piatra de temelie a securității europene, chiar dacă lumea intră într-o nouă eră de competiție geopolitică.

Discursul așteptat al lui Emmanuel Macron privind politica nucleară a Franței, posibil chiar din februarie, ar putea clarifica cât de departe este dispus Parisul să meargă pentru apărarea Europei.

Editor : Ș.A.