Live TV

Video Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme. Șoferii vor putea străbate țara exclusiv pe șosea de mare viteză

Data actualizării: Data publicării:
tunel autostrada sibiu pitesti
Foto: captură video CNAIR

Autostrada Sibiu - Pitești ar putea fi gata mai devreme. Peste trei ani, vom putea străbate țara exclusiv pe autostrada A1 Sibiu-Pitesti, care are ca termen de finalizare anul 2029. Vorbim despre cea mai importantă lucrare de infrastructură din istoria României și prima autostradă care străbate Carpații.

Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime de 122 de kilometri și va lega vestul de estul țării. A fost împărțită în cinci secțiuni, dintre care două au fost date deja în trafic. Alte trei segmente din zona montană sunt în lucru. Dacă se vor respecta termenele, șoferii vor putea ajunge de la Nădlac până la Constanța fără să mai iasă de pe autostradă. 

Șofer: „Ar fi ceva.. și din punct de vedere economic și din punct de vedere al liniștii țării. Din extremitățile fiecărei țări se poate circula numai pe autostradă, fără nicio problemă, deci e necesară”. 

Șofer: „Lipsește mult și multă chinuială pentru șoferi, că trebuie să tragi mult pe toate naționalele. Eu fac Grecia de exemplu și până în Calafat și la Caransebeș e dezastru drumul”. 

Șofer: „Lipsește foarte mult autostrada și nu-i foarte credibil. 

Reporter: De ce nu? 

Șofer: „Se mișcă încet”. 

Pentru ca autostrada să fie gata, autoritățile trebuie să se miște rapid. În special instituțiile de mediu, care trebuie să emită autorizațiile de construire pentru traseul montan. 

Optimismul Curții Europene de Conturi în ceea ce privește autostrada Sibiu-Pitești nu este împărtășit de toată lumea. Principalele piedici sunt legate de lipsa avizelor de mediu pentru segmente din loturile 2 și 3. În plus, pe lotul 2 lucrează un constructor turc, aflat la prima experiență în România. 

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „În evaluarea de acum, dacă raporturile de mediu vor ajunge, vor fi elaborate, emise până în luna aprilie, așa cum ni s-a promis de Ministerul Mediului, sunt mari șanse ca în 2029 să finalizăm cei 70 de km care înseamnă secțiunea montană a autostrăzii Sibiu și care este practic cea mai grea de pe întreg coridorul 4, vorbim aici de Nădlac - Constanța”.  

Ionuț Ciurea, Asociația Pro infrastructură: „Foarte multe zone care trebuie autorizate, în special pe secțiunea 2, sunt extrem de dicile. 6 tuneluri de exemplu mai trebuie autorizate. Pe secțiunea 3 mai adunăm vreo 50 de structuri, plus un tunel mare, 1,7 km”. 

Proiectul are o valoare de 5,5 miliarde de euro. Valorarea estimată a lucrării a scăzut cu 11% datorită sistemului de licitații din țară, care dă câștig ofertelor mai mici.

Citește și: Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme” 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
4
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
a1
Secţiunea Margina - Holdea de pe autostrada A1 Lugoj - Deva a depășit stadiul de 50%. Anunțul făcut de CNAIR
ID104489_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noul șef al „Apelor Române” este Dragoş Doru Cazan, director tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
portiune de autostrada
Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme”
drum expres ucraina
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina: „Va avea un rol dual: civil şi militar”
cartita forare transport
„Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns în România. „O armată de oameni trebuie să o opereze”
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile...
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
Donald Trump, declarații jignitoare la adresa aliaților NATO: „Au...
nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan, precaut în privința aderării la Consiliul pentru Pace...
profimedia-1068266366
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, analiză după întâlnirea cu administrația locală pe bugetul din 2026: Dezechilibre de ansamblu față de media UE
Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții”
Kelemen Hunor, „radiografie” a situației geopolitice: „România este astăzi lipsită de greutate. Nu-şi trasează singură direcţia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
Mircea Lucescu, INTERNAT de URGENȚĂ! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Fanatik.ro
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!”...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu...
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat