Autostrada Sibiu - Pitești ar putea fi gata mai devreme. Peste trei ani, vom putea străbate țara exclusiv pe autostrada A1 Sibiu-Pitesti, care are ca termen de finalizare anul 2029. Vorbim despre cea mai importantă lucrare de infrastructură din istoria României și prima autostradă care străbate Carpații.

Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime de 122 de kilometri și va lega vestul de estul țării. A fost împărțită în cinci secțiuni, dintre care două au fost date deja în trafic. Alte trei segmente din zona montană sunt în lucru. Dacă se vor respecta termenele, șoferii vor putea ajunge de la Nădlac până la Constanța fără să mai iasă de pe autostradă.

Șofer: „Ar fi ceva.. și din punct de vedere economic și din punct de vedere al liniștii țării. Din extremitățile fiecărei țări se poate circula numai pe autostradă, fără nicio problemă, deci e necesară”.

Șofer: „Lipsește mult și multă chinuială pentru șoferi, că trebuie să tragi mult pe toate naționalele. Eu fac Grecia de exemplu și până în Calafat și la Caransebeș e dezastru drumul”.

Șofer: „Lipsește foarte mult autostrada și nu-i foarte credibil.

Reporter: De ce nu?

Șofer: „Se mișcă încet”.

Pentru ca autostrada să fie gata, autoritățile trebuie să se miște rapid. În special instituțiile de mediu, care trebuie să emită autorizațiile de construire pentru traseul montan.

Optimismul Curții Europene de Conturi în ceea ce privește autostrada Sibiu-Pitești nu este împărtășit de toată lumea. Principalele piedici sunt legate de lipsa avizelor de mediu pentru segmente din loturile 2 și 3. În plus, pe lotul 2 lucrează un constructor turc, aflat la prima experiență în România.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „În evaluarea de acum, dacă raporturile de mediu vor ajunge, vor fi elaborate, emise până în luna aprilie, așa cum ni s-a promis de Ministerul Mediului, sunt mari șanse ca în 2029 să finalizăm cei 70 de km care înseamnă secțiunea montană a autostrăzii Sibiu și care este practic cea mai grea de pe întreg coridorul 4, vorbim aici de Nădlac - Constanța”.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro infrastructură: „Foarte multe zone care trebuie autorizate, în special pe secțiunea 2, sunt extrem de dicile. 6 tuneluri de exemplu mai trebuie autorizate. Pe secțiunea 3 mai adunăm vreo 50 de structuri, plus un tunel mare, 1,7 km”.

Proiectul are o valoare de 5,5 miliarde de euro. Valorarea estimată a lucrării a scăzut cu 11% datorită sistemului de licitații din țară, care dă câștig ofertelor mai mici.

