Maia Morgenstern: „Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute”

Data publicării:
Maia Morgenstern

Amenințată cu moartea pentru originile sale evreiești, actrița Maia Morgenstern vorbește în campania "Împreună, fără ură" despre prejudecățile cu care s-a confruntat toată viața. Spune că Holocaustul a lăsat cicatrici adânci în familia sa, așa că jignirile pe care le primește gratuit dor cu atât mai mult.

- De câte ori s-a întâmplat să deveniți țintă a urii pentru numele dumneavoastră și pentru origini?

"Nu pot s-o sufăr pe Maia Morgenstern pentru că e ovreică". OK, e în regulă, dacă n-am alt defect decât ăsta... m-am liniștit. Credeam că am încă multe și cred că am multe alte defecte. Sigur că încerc să privesc cu umor și să nu încep să tot scot din mânecă și din manșetă cum...

- Dar îmi închipui că atunci când vine o amenințare cu moartea, nu e ușor...

E îngrozitor! Și mai ales când e vorba și despre copii. Las instituțiile statului să își facă treaba. Am încredere, vreau să am încredere, nu pun mâna pe furci și pe topoare, să-mi fac dreptate singură. Îmi face bine că vorbim despre asta. E ca un soi de terapie. Ăsta e pariul, demersul meu. Așa am fost crescută: fără ură, fără resentimente, fără "las că-ți arăt eu ție, las c-ai să-mi plătești tu" și așa mai departe... Fără ură!

Dar e o întrebare pe care mi-o pun mie, nu dumneavoastră, nici măcar retorică nu e... E o întrebare absolut sinceră pe care o adresez conștiinței mele: unde se termină... "hai, băi, nu pune și tu la suflet!"... unde este hipersensibilitate și unde este "asta nu, asta nu e în regulă!".

Holocaustul, îngrozitoarea rană a secolului al XX-lea, nu e singura... Îmi povesteau bunici, dar mai ales mătuși - femei cu vieți distruse, absolut distruse, care nu și-au putut reface viețile, supraviețuitoare cu viețile ciuntite, cu viețile mutilate, cu viețile scâlciate, cu numărul tatuat pe mână... Supraviețuitoare ale lagărelor de exterminare, concentrare și exterminare. Îmi povesteau despre felul în care exista, așa ca un refren, ca un ecou... "lasă, lasă să nu tulburăm noi apele, las' c-o să treacă".

E, și s-a terminat rău. S-a terminat foarte rău! S-a terminat rău pentru generații care au urmat. Rănile se vindecă, cicatricile rămân. Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute. Ura de rasă, ura împotriva unei națiuni sau a alteia, oricare ar fi fost ea. Când vorbim despre naziști, vorbim despre naziști, despre nazism, despre fascism. Poporul german este poporul german! Poporul italian este poporul italian!

Prejudecățile, teama... de unde vin? Din necunoaștere. Mergeam cu un taxi la Teatrul Evreiesc de Stat și m-a recunoscut șoferul și foarte politicos și drăguț mi-a făcut complimente, Bun, zic, știți ceva, tinere domn, sunteți invitat la Teatrul Evreiesc de Stat. "Dar eu am voie să intru în teatrul ăsta?"... Putem comunica! Până la a pedepsi, la a amenda, la a arăta metodele și mijloacele contondente, aș întinde o mână de prietenie!

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

