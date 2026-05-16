Exclusiv Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei salarizării. Nu poate spune acum că nu e de acord"

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul emisiunii „În fața ta", de la Digi24.
Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că legea salarizării pregătită în cadrul PNRR respectă principiile convenite inclusiv de PSD împreună cu Banca Mondială și a avertizat că blocarea reformelor asumate ar putea costa România sute de milioane sau chiar miliarde de euro din fondurile europene.

„Avem niște principii, de grile, coeficienți, grade, pe care chiar PSD le-a pregătit cu Banca Mondială. Așteptarea mea este ca acum să nu zică că nu sunt de acord cu lucrurile pe care le-au pregătit chiar domniile lor și care sunt bune, sunt făcute după bunele practici de salarizare la nivel european și OECD. Deci există niște principii pe care, dacă le adoptăm, există șanse foarte bune să treacă legea”, a declarat Pîslaru.

Ministrul interimar a spus că problema nu mai ține de lipsa unor proiecte sau de expertiză tehnică, ci de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord politic pentru reformele asumate prin PNRR.

„Proiectele există, e necesar un acord politic pe câteva lucruri care țin de posibilitatea de a ne respecta angajamentele față de Comisie. (...) Eu vă spun că am un plan și că da, putem să fim de acord, că eu nu pot să vă dau garanții în vreun fel că va exista responsabilitatea politică să se adopte”, a afirmat acesta.

Dragoș Pîslaru a vorbit și despre alte reforme întârziate care condiționează accesarea banilor europeni, printre care legea apelor și Codul urbanismului.

Potrivit acestuia, modificările privind legea apelor ar putea salva peste 700 de milioane de euro pentru România.

„Legea apelor, cea care ar trebui să asigure resursele pentru baraje și proiecte de infrastructură prin colectarea directă de bani de la toți cei care gestionează apa din țara asta și care, evident că ministrul era de la USR, a născut deja o dezbatere în spațiul public pe această temă. Dar cred că și aici să lucrăm frumos pe scenariu, care este cel mai mic indicat de Banca Mondială, și să existe un acord ca să putem salva peste 700 de milioane de euro, este cel mai absolut fezabil”, a explicat ministrul.

Acesta a atras atenția și asupra blocajului privind Codul urbanismului, aflat de mult timp în Parlament, și a avertizat că întârzierea adoptării lui poate costa România alte fonduri importante.

„Codul urbanismului stă în Parlament de foarte, foarte multă vreme. Sunt acolo, în principal, lucrurile care țin de cine trebuie să aprobe partea legată de acte de urbanism între Primăria Generală și primăriile de sector. Probabil că a venit momentul să tranșăm și lucrul ăsta, dacă vrem să pierdem sau nu 1.000.000.000 euro”, a declarat Pîslaru.

Întrebat dacă este realist ca toate aceste reforme să fie adoptate rapid, în contextul actualei crize politice și al căderii Guvernului, ministrul interimar a insistat că toate variantele tehnice sunt deja pregătite și că eventualele puncte de conflict sunt cunoscute de mult timp.

„Lucrurile sunt pregătite. Elementele care sunt de potențiale disensiune sau, invers, de populism care ar putea să conducă la disensiuni există, sunt pe masă, sunt cunoscute, deci nu e nimic nou. Avem expertiza necesară pentru a putea fundamenta orice scenariu cu privire la aceste lucruri”, a afirmat acesta.

În final, Dragoș Pîslaru a făcut apel inclusiv la presă să urmărească modul în care partidele politice își asumă reformele necesare pentru accesarea banilor europeni.

„Este strict o chestie unde mă aștept ca și dumneavoastră, din zona de mass-media, să țineți un reflector mare, lumina aprinsă și măcar să vedem cine refuză”, a spus ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

EXCLUSIV „Ziua cârtiței”. Dragoș Pîslaru explică de ce nu crede în varianta unui guvern tehnocrat: „Partidele își schimbă părerea”

