Live TV

Turcia propune o conductă de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO, până în România

Data publicării:
steag turcia flickr
Steagul Turciei. Foto:

Turcia a propus construirea unei conducte de combustibil pentru uz militar, un proiect estimat la 1,2 miliarde de dolari, menit să contribuie la acoperirea nevoilor energetice ale statelor de pe flancul estic al NATO, potrivit Agerpres, care citează Bloomberg și surse apropiate dosarului.

Autoritățile de la Ankara propun ca noua conductă să fie construită din Turcia până în România, via Bulgaria, au precizat sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul. Propunerea Turciei vine în contextul în care această țară se pregătește să găzduiască summitul NATO din luna iulie.

Inițiativa apare în contextul discuțiilor din interiorul alianței privind extinderea Sistemului de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS), o rețea subterană de conducte pentru combustibil care datează din perioada Războiului Rece.

Sursele au precizat că o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv variantele prin Grecia sau prin vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile, deoarece depind de transportul maritim, arată sursa citată.

Invazia rusă din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv recentele întreruperi ale aprovizionării cu energie provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz, au determinat NATO să își consolideze modelul de aprovizionare cu combustibil, au declarat sursele, subliniind importanța unui lanț de aprovizionare rezilient și eficient din punct de vedere al costurilor pentru aliații de pe flancul estic.

De asemenea, sursa citată susține că Turcia speră să obțină sprijinul aliaților pentru această propunere, care ar putea fi aprobată înainte sau în timpul summitului de la Ankara. Sursele au precizat că proiectul nu ar urma să fie disponibil pentru uz civil și au refuzat să ofere detalii privind capacitatea conductei sau alte informații pe care le consideră confidențiale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
nicusor dan ilie bolojan
4
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Digi Sport
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei salarizării. Nu poate spune acum că nu e de acord”
ministerul finanțelor
Ministerul Finanțelor, după reconfirmarea ratingului României și avertismentul asupra retrogradării: „Trebuie să fim foarte atenţi”
proteste chp primari arestati turcia
Tot mai mulţi primari turci din partidul de opoziție CHP, arestați preventiv. Un fost edil a fost condamnat la 46 de ani de închisoare
volodimir zelenski si nicusor dan se intalnesc la paltul cotroceni
Nicuşor Dan anunță când va semna România contractul de fabricare de drone împreună cu Ucraina
Baza Mihail Kogălniceanu
În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”. Situația particulară a României
Recomandările redacţiei
dragos pislaru
„Ziua cârtiței”. Dragoș Pîslaru explică de ce nu crede în varianta...
Ilie Bolojan
Bolojan, cu gândul la alegerile din 2028: Obiectivul este să creăm o...
taiwan on map
Donald Trump avertizează Taiwanul să nu-și declare independența...
profimedia-0016760320
Topul celor mai bune prestații ale României la concursul Eurovision...
Ultimele știri
„Avem un plan de escaladare”. SUA și Israelul, în pregătiri pentru o eventuală reluare a atacurilor împotriva Iranului
Israelul atacă din nou sudul Libanului, în ciuda prelungirii armistițiului dintre cele două țări
Eurovision 2026. România, printre cele 25 de țări care luptă pentru trofeu. Cum se votează în finală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Amendă de 100.000 de lei pentru românii care fac asta în propria curte. Mulți proprietari nu știu regula
Fanatik.ro
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Ce au scris maghiarii după ce Sepsi a promovat în SuperLiga României
Adevărul
România intră sub asediul furtunilor. DSU și ISU mobilizează forțe speciale în județele aflate sub Cod...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
“Fata asta a făcut mai mult decât toată artistărimea din ultimii ani”. Elena Cârstea o apără pe Alexandra...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a stabilit a doua echipă promovată în SuperLiga României! Dramatism total: la egalitate de puncte!
Pro FM
Cine sunt Linda Lampenius și Pete Parkkonen, reprezentanții Finlandei la Eurovision 2026, marii favoriți ai...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
Adevarul
Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de...
Newsweek
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
Digi FM
Gabriela Cristea, mai încrezătoare ca niciodată în costum de baie, după ce a slăbit 30 kg. "Simțeam că mă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...