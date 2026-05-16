Turcia propune o conductă de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO, până în România

Turcia a propus construirea unei conducte de combustibil pentru uz militar, un proiect estimat la 1,2 miliarde de dolari, menit să contribuie la acoperirea nevoilor energetice ale statelor de pe flancul estic al NATO, potrivit Agerpres, care citează Bloomberg și surse apropiate dosarului.

Autoritățile de la Ankara propun ca noua conductă să fie construită din Turcia până în România, via Bulgaria, au precizat sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul. Propunerea Turciei vine în contextul în care această țară se pregătește să găzduiască summitul NATO din luna iulie.

Inițiativa apare în contextul discuțiilor din interiorul alianței privind extinderea Sistemului de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS), o rețea subterană de conducte pentru combustibil care datează din perioada Războiului Rece.

Sursele au precizat că o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv variantele prin Grecia sau prin vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile, deoarece depind de transportul maritim, arată sursa citată.

Invazia rusă din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv recentele întreruperi ale aprovizionării cu energie provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz, au determinat NATO să își consolideze modelul de aprovizionare cu combustibil, au declarat sursele, subliniind importanța unui lanț de aprovizionare rezilient și eficient din punct de vedere al costurilor pentru aliații de pe flancul estic.

De asemenea, sursa citată susține că Turcia speră să obțină sprijinul aliaților pentru această propunere, care ar putea fi aprobată înainte sau în timpul summitului de la Ankara. Sursele au precizat că proiectul nu ar urma să fie disponibil pentru uz civil și au refuzat să ofere detalii privind capacitatea conductei sau alte informații pe care le consideră confidențiale.

