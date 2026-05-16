Donald Trump avertizează Taiwanul să nu-și declare independența. Taipeiul răspunde și spune că e „o naţiune democratică, suverană”

Donald Trump a avertizat vineri Taiwanul împotriva oricărei declaraţii de independenţă după ce preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis un mesaj de o rară fermitate, dar insula a reafirmat sâmbătă că este o naţiune „independentă” şi că poziţia SUA nu s-a schimbat, relatează AFP.

Preşedintele american a făcut aceste afirmaţii chiar înainte de a părăsi Beijingul, unde vizita a permis să se vadă o oarecare stabilitate între cele două superputeri, fără a ajunge la mari progrese, fie că este vorba de comerţ, fie că e vorba de Iran, aliat al Chinei.

„Nu vreau ca cineva să-şi declare independenţa şi, ştiţi, să fim apoi obligaţi să parcurgem 15.000 de kilometri pentru a lupta un război”, a spus preşedintele american, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat vineri de canalul Fox News.

„Nu vreau ca cineva să-şi spună «ne proclamăm independenţa pentru că SUA ne susţin»", a insistat el, adăugând că nu a luat încă o decizie privind o vânzare de arme către insulă, al cărei principal susţinător militar este Washingtonul.

„Vreau ca (Taiwanul) să reducă temperatura. Vreau ca China să reducă temperatura", a mai spus Trump.

Joi, cu o fermitate neobişnuită, omologul său Xi Jinping l-a avertizat. „Chestiunea Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile sino-americane. Dacă ea este bine tratată, relaţiile între cele două ţări (SUA şi China) vor putea rămâne stabile la nivel global. Dacă ea este tratată greşit, cele două ţări se vor ciocni, adică vor intra în conflict”, i-a transmis el lui Donald Trump.

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit să o unifice cu restul teritoriul său de la sfârşitul războiului civil chinez în 1949. Ea pledează pentru o soluţie paşnică, rezervându-şi în acelaşi timp posibilitatea de a recurge la forţă.

Guvernul din Taiwan a anunţat sâmbătă că insula este o naţiune „independentă”, drept răspuns la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

„Taiwan este o naţiune democratică, suverană şi independentă, care nu este subordonată Republicii Populare Chineze”, a declarat ministrul taiwanez al afacerilor externe într-un comunicat, estimând că politica Washingtonului rămâne „neschimbată”.

„În ceea ce priveşte vânzările de arme între SUA şi Taiwan, nu este vorba numai despre un angajament al SUA faţă de securitatea Taiwanului, prevăzută clar de legea privind relaţiile cu Taiwanul, dar şi de o formă de descurajare comună în faţa ameninţărilor regionale”, a insistat ministerul taiwanez pe această temă. 

