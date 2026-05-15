Președintele Nicușor Dan a subliniat, într-o conferință de presă, că nu își dorește un Guvern care să genereze noi crize politice în viitor.

Întrebat, vineri, dacă ia în calcul o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar, precizând că se va rezuma la declarații generale până după consultările oficiale cu partidele, săptămâna viitoare. Totuși, șeful statului a dat un semnal:

„Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască altă criză”.

Totodată, președintele a subliniat că principalul punct de plecare în cadrul consultărilor de săptămâna viitoare va fi formarea unei noi majorități. În funcție de majoritatea parlamentară care ar putea să se contureze, va fi decisă propunerea de prim-ministru.

Varianta nominalizării lui Sorin Grindeanu

În acest context, întrebat dacă l-ar nominaliza premier pe Sorin Grindeanu în cazul în care PSD va reuși să adune o majoritate parlamentară, șeful statului a declarat:

„E o ipoteză. O ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă. Dar e o ipoteză.”

Nicușor Dan a mai transmis că nu va desemna luni sau marți premierul, ci va exista o perioadă de consultări.

