Radu Șerbănescu: „Patriotismul nu se apără cu pumnul strâns, ci cu mintea deschisă”

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

„Să știi că patriot nu ești dacă strigi «Jos Europa!», cu un steag pe umeri. Mai ales că poate nu înțelegi nici ce porți și nici unde trăiești! Să știi că România nu se pierde dacă e «europeană», se pierde dacă își ridică ziduri în loc să-și ridice, de exemplu, standardele. Și se pierde dacă se uită, poate, prea mult înapoi.

Mie nu-mi trebuie ură ca să fiu român și nici țapi ispășitori găsiți eventual în străinătate, pe la Bruxelles, și asta pentru că niciodată n-o să mă facă acest lucru să fiu «mai român». Noi, aici, avem nevoie de altceva... Avem nevoie de adevăr, avem nevoie de echilibru, avem nevoie de realism și, cu siguranță, nu avem nevoie de extremism. Drepturile altora să știi că nu mă strivesc și nici nu te strivesc, te fac un om întreg, într-o țară întreagă. Teama de diferență, pe de altă parte, la fel de adevărat, este că nu a făcut pe nimeni, niciodată, să fie «mai român».

Sunt Radu Șerbănescu, jurnalist Digi24, iar eu cred că patriotismul nu se apără cu pumnul strâns, ci cu mintea deschisă”.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii. Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

