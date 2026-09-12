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De ce se micșorează planetele? Un nou studiu arată că diametrul planetei Mercur a scăzut mult mai rapid decât estimau astronomii

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planeta Mercur
De la formarea planetei Mercur și până în prezent, diametrul său s-a micșorat cu până la 23 de kilometri. Foto: Profimedia Images
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Mercur este cea mai mică planetă din Sistemul Solar și, în ultimele 4,5 miliarde de ani, s-a micșorat într-un ritm mult mai rapid decât se așteptau astronomii, potrivit unui nou studiu publicat în revista Geophysical Research Letters. Noile descoperiri vor ajuta și la înțelegerea altor lumi telurice, precum Luna și Marte.

Sonda spațială MESSENGER a studiat planeta Mercur cu șapte instrumente științifice diferite, inclusiv cu Altimetrul Laser Mercur, un dispozitiv de măsurare a distanțelor capabil să detecteze caracteristici ale suprafeței planetei cu o precizie de până la un metru, și un alt instrument de cartografiere.

Oamenii de știință au știut de mult că planeta Mercur s-a micșorat în timp, încă de când s-a format. Cantitatea uriașă de căldură generată la acea vreme s-a disipat cu timpul, ceea ce a dus la micșorarea diametrului planetei cu până la 16 kilometri - potrivit vechilor estimări - în urma procesului de contracție prin răcire.

Pentru a crea o hartă tridimensională a suprafeței planetei, cercetătorii au folosit „un model digital de teren generat prin intermediul așa-numitei tehnici stereofotogrammetrice”, a explicat autorul principal al studiului, Gaku Nishiyama, de la Institutul de Cercetări Spațiale al Centrului Aerospațial German.

„Combinarea a două imagini luate din unghiuri diferite de privire este similară cu felul în care oamenii recunosc lucrurile cu ambii ochi. Imagini bidimensionale sunt combinate pentru a obține o topografie tridimensională.”

Interplanetary Space Station Orbiting Planet Mercury. 3D Illustration. Elements of this image furnished by NASA.
Sonda spațială MESSENGER a studiat planeta Mercur cu șapte instrumente științifice diferite în perioada 2011-2015. Foto: Profimedia Images

Cu ajutorul acestei hărți detaliate, Nishiyama și colegii săi au putut studia toată suprafața planetei Mercur la o rezoluție ce nu mai fusese obținută până acum. În acest fel, echipa de cercetători a ajuns la concluzia potrivit căreia calculele anterioare legate de micșorarea planetei fuseseră subestimate, potrivit revistei Time.

„Contracția planetei Mercur este cu până la 30% mai mare decât s-a crezut până acum”, au scris cercetătorii. Procentul de 30% reprezintă în jur de 7 kilometri în plus (peste 23 de kilometri, în total).

O contracție mai pronunțată îi obligă pe astronomi să își reevalueze ipotezele privind compoziția chimică și temperatura nucleului planetei Mercur, care ar fi putut fi mai mare la început decât se credea inițial.

Procesul de micșorare prin contracție se aplică și în cazul planetei Marte și a Lunii, pe măsură ce căldura continuă să scape din interiorul acestor corpuri cerești.

Nava spațială BepiColombo a fost lansată în 2018 de către agențiile spațiale din Europa și Japonia și va ajunge pe orbita planetei Mercur la finalul acestui an, urmând să înceapă misiunile științifice în aprilie 2027.

BepiColombo are un altimetru laser mai puternic decât MESSENGER, care poate detecta caracteristici ale suprafeței planetei chiar și de 20 de centimetri.

„Noile date oferite de BepiColombo vor deschide calea înspre înțelegerea felului în care planeta Mercur a căpătat forma pe care o are acum”, a mai spus Nishiyama.

Editor : Raul Nețoiu

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