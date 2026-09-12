De ce este întunericul vital pentru sănătatea inimii? Studiu: efectele expunerii la lumină în timpul somnului

Un nou studiu arată că expunerea în timpul somnului chiar și la o cantitate foarte mică de lumină, precum cea emisă de ecranul unui telefon setat la luminozitate redusă, este asociată cu modificări potențial dăunătoare ale structurii și funcționării inimii, scrie Euronews.

Poluarea luminoasă în timpul somnului nocturn, chiar și atunci când este vorba doar despre lumina lunii sau despre lumina care pătrunde printr-o ușă întredeschisă, poate afecta sănătatea inimii, potrivit unui nou studiu publicat în European Heart Journal.

„Expunerea la niveluri mai ridicate de lumină pe timpul nopții este asociată cu remodelarea cardiacă”, a declarat Lu Qi, de la Universitatea Tulane din New Orleans, SUA, coordonatorul cercetării, într-un comunicat de presă. „Este vorba despre modificarea structurii și funcției inimii, un fenomen pe care îl observăm de obicei ca răspuns la stresul cronic sau la leziuni ale inimii.”

Deși acesta este modul în care organismul uman se adaptează la un astfel de stres, „în cele din urmă, procesul slăbește inima și poate duce la insuficiență cardiacă”, a explicat cercetătorul.

Prin urmare, menținerea dormitoarelor cât mai întunecate posibil „ar trebui luată în considerare de medici și de factorii de decizie drept una dintre potențialele strategii de prevenire a bolilor de inimă”, a spus Qi.

Studiul a inclus 11.071 de persoane, care au fost expuse, timp de o săptămână, la diferite niveluri de lumină pe parcursul nopții, de la întuneric aproape total până la niveluri de iluminare comparabile cu lumina produsă de ecranul unui telefon setat la luminozitate redusă sau cu cea care pătrunde printr-o ușă întredeschisă.

Trei ani mai târziu, participanții au fost supuși unei investigații prin rezonanță magnetică cardiovasculară, pentru ca cercetătorii să identifice eventualele modificări ale structurii și funcționării inimii.

Rezultatele au arătat că, în cazul participanților expuși la cele mai ridicate niveluri de lumină pe timpul nopții, pereții ventriculului stâng al inimii s-au îngroșat, reducând spațiul din interiorul acestuia. Cercetătorii au identificat, de asemenea, semne ale unei capacități reduse a inimii de a se relaxa și contracta în timpul bătăilor, ceea ce poate reprezenta un indiciu timpuriu al unei disfuncții cardiace.

„Întunericul merită să fie recunoscut drept un indicator vital, la fel de esențial pentru sănătatea cardiovasculară precum controlul tensiunii arteriale și aerul curat”, au scris profesorul Thomas Münzel, de la Centrul Medical Universitar din Mainz, Germania, și colegii săi într-un editorial care însoțește studiul.

Autorii editorialului îi îndeamnă pe medici să îi întrebe pe pacienți despre mediul în care dorm: „cât de întunecat este dormitorul, dacă pacientul lucrează în ture de noapte și cât de mult folosește ecranele după apusul soarelui”. Ei recomandă folosirea draperiilor opace, a luminilor de veghe în nuanțe calde și acoperirea micilor LED-uri de stand-by ale aparatelor electronice din locuință.

Și autoritățile locale pot avea un rol important, deoarece poluarea luminoasă este „unul dintre puținele riscuri de mediu pe care orașele le pot controla direct și cu costuri reduse”, au mai arătat autorii.

Printre soluțiile propuse se numără corpurile de iluminat proiectate astfel încât lumina să fie direcționată doar acolo unde este necesar, becurile cu spectru cald și iluminatul stradal cu intensitate redusă sau activat de senzori de mișcare, măsuri considerate eficiente energetic și favorabile protejării climei.

Editor : Ș.A.