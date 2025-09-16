Vlad Babenco, doctor în științe politice: „Ne urâm unii pe alții fără să știm de ce"

Să mergi cu teamă pe stradă din cauza amenințărilor pe care le primești e ceva ce nu ar trebui să trăiască nimeni. Dar sunt oameni care trec prin asta, fără să fi greșit cu ceva. Vlad Babenco, doctor în științe politice, vorbește în campania "Împreună fără ură" despre prejudecățile din societatea românească: "Ne urâm unii pe alții fără să știm de ce".

- Ți-ai dat doctoratul și, în timpul cercetării pe care ai făcut-o și care urmărea interesele politice ale comunității LGBTQ, ai primit amenințări cu moartea. Cum s-a întâmplat?

M-am trezit cu mesaje anonime de pe conturi false, care mă trimiteau să mor sau îmi doreau răul. Nu mă pierd cu firea, că m-am învățat în viață să lupt și să trec cu un zâmbet pe lângă toate. Am calculat cum e de mers mai departe, cu făcut plângere la poliție. Am documentat, am făcut screenshot-uri, am blocat persoanele, am avut grijă în jurul meu. Dar mă cam uit peste umăr, câteodată, când merg pe stradă, deși am 2 metri și 100 de kilograme.

- Îmi închipui că nu e deloc comod să mergi pe stradă și să te temi.

Și în partea romantică a relației mele, nu îmi vine ușor să mă țin de mână cu partenerul meu pe stradă. De ce? Ți se pare pornografic să te ții cu cineva de mână? Te ții cu prietenii, câteodată, de mână sau de braț, câteodată. Ei bine, pentru că mi-e frică că gestul ăsta poate să trezească în cineva o violență despre care nici nu-și dau seama de unde vine și prefer să nu se întâmple așa ceva în public. Din păcate, chestia asta mi-a devenit, așa, un reflex... Ceea ce vreau să spun foarte clar să audă oricine urmărește segmentul ăsta: iubirea nu e ceva care să devină un reflex de frică. Iubirea este ceva care se te înalțe și așa vreau să trăiască toată lumea.

- Te-ai gândit vreodată să pleci din România pentru că aici ți se întâmplă lucrurile astea?

România chiar e wow! Sunt super mândru să fiu aici. Dar tot aici am învățat și să-mi fie frică de modul în care lumea mă pune în cutiuță, mă stereotipează și zice ăsta-i d-ăla, ăsta-i d-ălălalt. Știi, câteodată în comunitatea mea sunt stereotipat pentru că îmi practic religia, că așa m-au învățat bunicii, mama, tata... Îți vine să crezi, el era ateu, dar a zis uite să creșteți voi, copiii, în religia mamei. Și câteodată îmi zic, "cum poți fi atât de retrograd?" Ok, unii meditează, stau în poziție de yoga cum se face în vest, alții încă mai credem într-o mică rugăciune spusă la un moment de cumpănă. "Iubește-ți aproapele", "fii pacifist", "nu fura", "iubește-ți părinții"... Wow, ce valori! De ce nu le executăm în societate? De ce nu le trăim pe acestea? Noi urâm fără să înțelegem de ce. Urâm pentru că unii ne-au confiscat istoria asta foarte interesantă a izvoarelor noastre dacice, a folclorului. Unii ne-au confiscat inclusiv capacitatea României de a se alinia extraordinar la valori europene, la valori vestice... să știi că nu vestul a venit să ne bage pe gât... România a fost parte la fondarea acestor valori. Cioran, ați auzit de Cioran? Ați auzit de Brâncuși? Maria Tănase, ce să mai zic? Regina Maria, care era o diplomată extraordinară. Oamenii ăștia au contribuit și au influențat europenismul, vestul. Nu vine vestul să ne ia valorile. Vestul înseamnă valori românești!

-Crezi că răutățile gratuite pe care le livrăm în viața de zi cu zi sau pe internet vin, de fapt, din frică?

Știu că e greu să-l ierți pe cel de lângă tine, dar trebuie să te întrebi celălalt de ce are reacțiile astea? Știu că nu mai apuci să-ți pui întrebările astea când ai fost lezat, rănit, agresat fizic, că ura poate să ajungă și la așa ceva... Da, e frică, e multă frică! Oamenilor le e frică de ce va fi mâine.

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.