Valul de căldură se va intensifica și se va extinde la începutul săptămânii viitoare, iar apogeul este așteptat miercuri sau joi, când temperaturile pot ajunge la 41°C la umbră în vestul și nord-vestul țării. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat la Digi24 că perioada 3–8 august va fi marcată de avertizări cod galben, portocaliu și chiar roșu, iar precipitațiile vor rămâne nesemnificative cel puțin până la jumătatea lunii.

România traversează cea mai gravă criză din istorie pe Dunăre. Debitul fluviului este de trei ori mai mic decât media lunii august, navigația este grav afectată, iar hidrologii estimează că situația se va înrăutăți în următoarele două săptămâni.

În același timp, valul de căldură se intensifică și se extinde. Jumătate din țară se află sub alerte de vreme extremă, iar apogeul episodului de caniculă este așteptat spre mijlocul săptămânii viitoare.

Cod roșu de caniculă în Satu Mare, Bihor și Arad

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a menționat că Satu Mare, Bihor și Arad vor fi vizate de primul cod roșu emis în cadrul acestui nou val de căldură.

„Vorbim, într-adevăr, mâine, de un cod roșu, primul din acest nou val intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an și în zona României. Județele Satu Mare, Bihor și Arad, zone în care mâine contăm pe valori maxime între 37-38°C în Satu Mare și 39-40°C în județele Bihor și Arad. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, 19-25°C, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest”, a declarat Elena Mateescu.

Față de ziua de astăzi, avertizarea cod portocaliu a fost extinsă și va cuprinde județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

„Temperaturi maxime mâine între 35-38°C și, de asemenea, și codul galben în aria avertizată din vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei sau jumătatea nordică a Moldovei, zone în care, de asemenea, maximele vor caracteriza o vreme caniculară, cu disconfort termic ridicat, 33-37°C maxime, indicele temperatură-umezeală peste 80 de unități”, a explicat directorul ANM.

Temperaturi de până la 41°C la umbră

Primele valori de 38°C au fost deja înregistrate pe arii extinse în vestul și nord-vestul țării, unde șase județe s-au aflat sub cod portocaliu.

„Temperatura resimțită a fost de 40-41°C, iar ITU a depășit pragul critic de 80 de unități”, a precizat Elena Mateescu.

Valul de căldură va continua să crească în intensitate și să se extindă la începutul săptămânii viitoare.

„Debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi, săptămâna viitoare”, a spus directorul ANM.

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Canicula poate atinge apogeul miercuri și joi

Meteorologii se așteaptă ca în perioada 3-8 august să fie emise mai multe avertizări cod galben, portocaliu și chiar roșu.

La apogeul valului de căldură, temperaturile maxime ar putea ajunge la 41°C la umbră în vestul și nord-vestul României.

„Așa cum arată din punct de vedere meteorologic datele la acest moment, vorbim de săptămâna 3-8 august, care se va afla cu siguranță sub incidența mai multor avertizări meteorologice de cod galben, portocaliu și chiar roșu și în zona țării noastre, pentru val de căldură intens, persistent ca durată. Având în vedere numărul de zile consecutive și, așa cum spuneam, de-abia săptămâna viitoare, miercuri sau joi, vom atinge vârful, când este posibil, la nivelul maximelor, în partea de vest, nord-vest a țării, să atingem valori de 41°C la umbră”, a avertizat Elena Mateescu.

Ploi puține până la jumătatea lunii august

Perspectivele sunt nefavorabile și în ceea ce privește precipitațiile. Săptămâna viitoare, cantitățile de ploaie vor fi deficitare în întreaga țară, în special în regiunile intracarpatice.

„Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin săptămâna viitoare, acesta va fi predominant deficitar în întreaga țară, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Dar chiar și următoarea săptămână, 10-17 august, va fi caracterizată atât de temperaturi, în medie peste normalul datei din calendar. Este adevărat, nu cu aceleași abateri negative din perspectiva față de normele specifice, 3-3,5°C, comparativ cu săptămâna viitoare, și anume săptămâna 3-10 august, în care, mai ales în vestul țării, abaterile să fie situate între 7-7,5°C”, a declarat directorul ANM.

Lipsa precipitațiilor reduce șansele ca nivelul Dunării să se refacă rapid. Situația este agravată de temperaturile extreme prognozate și în țările care contribuie la debitul fluviului.

„Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre. Dar, în același timp, fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării – Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia – ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme”, a mai spus Elena Mateescu.

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Editor : Ș.A.