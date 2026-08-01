Explozie puternică într-o cafenea din Moscova: cel puțin trei morți și 15 răniți

Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite sâmbătă seară, în urma unei explozii produse într-o cafenea de vară din Moscova. Cauza deflagrației nu a fost stabilită deocamdată, potrivit AFP și Agerpres.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 20:10, respectiv 17:10 GMT, a anunțat poliția din capitala Rusiei.

„Conform informațiilor pe care le deținem, o explozie a avut loc astăzi, în jurul orei 20:10, în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane și rănind alte 15, cu grade diferite de gravitate”, a transmis poliția din Moscova pentru agenția rusă de presă de stat RIA Novosti.

Autoritățile nu au precizat imediat cauza exploziei.

Editor : Ș.A.