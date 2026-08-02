Live TV

Ce nu trebuie să lași niciodată în mașină pe timp de caniculă. Obiectele care pot deveni periculoase la temperaturi extreme

Data publicării:
Ce obiecte nu trebuie să lași în mașină pe timpul verii. Foto Getty Images
Ce obiecte nu trebuie să lași în mașină pe timpul verii. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce obiecte nu trebuie lăsate în mașină pe timp de caniculă

În timpul verii, temperatura din interiorul unui autoturism parcat în bătaia directă a soarelui poate depăși cu zeci de grade valorile înregistrate la exterior. În aceste condiții, numeroase obiecte, de la dispozitive electronice și medicamente până la alimente sau recipiente sub presiune, se pot deteriora, își pot pierde proprietățile sau pot deveni un pericol. Specialiștii explică ce nu ar trebui păstrat în mașină în zilele caniculare și care sunt riscurile la care te poți expune.

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate reduce durata de viață a dispozitivelor electronice, poate altera alimentele și poate compromite eficiența medicamentelor.

Riscurile expunerii la temperaturile extreme din interiorul autoturismului

În zilele cu temperaturi extreme, un autoturism parcat în bătaia directă a soarelui se poate transforma, în doar câteva minute, într-un spațiu în care căldura atinge niveluri periculoase. Chiar și o oprire de scurtă durată poate avea consecințe serioase pentru persoanele sau animalele rămase în interior.

Potrivit Asociației Automobiliștilor din Marea Britanie (AA), atunci când afară sunt aproximativ 27 de grade Celsius, temperatura din interiorul unei mașini poate ajunge până la 60 de grade Celsius. Aceste valori reprezintă un risc major pentru sănătate și pot provoca efecte grave, în special în cazul copiilor, al persoanelor vârstnice, al celor cu afecțiuni medicale și al animalelor de companie. Specialiștii recomandă ca acestea să nu fie lăsate niciodată singure într-un autoturism, indiferent cât de scurtă pare oprirea.

De ce se încălzește atât de repede interiorul unui autoturism

Încălzirea rapidă a interiorului este determinată de efectul de seră. Razele soarelui pătrund prin geamuri și încălzesc bordul, scaunele și celelalte suprafețe, iar căldura acumulată rămâne blocată în interior.

Chiar și atunci când geamurile sunt lăsate ușor întredeschise, temperatura continuă să crească rapid. În consecință, în doar câteva minute, interiorul mașinii poate deveni un mediu periculos, în care expunerea prelungită poate avea efecte grave asupra organismului.

Ce obiecte nu trebuie lăsate în mașină pe timp de caniculă

Pe lângă efectele pe care temperaturile ridicate le au asupra sănătății, canicula poate deteriora și numeroase obiecte lăsate în autoturism. Într-un spațiu supraîncălzit, anumite produse își pot pierde rapid proprietățile, iar altele pot deveni un pericol pentru siguranță.

Printre cele mai vulnerabile se numără recipientele sub presiune, precum deodorantele, fixativele, spray-urile cu vopsea și alte produse similare. Căldura determină creșterea presiunii din interiorul acestora, existând riscul deformării sau chiar al exploziei. Din acest motiv, producătorii recomandă depozitarea lor în locuri răcoroase, ferite de razele directe ale soarelui.

Recipiente sub presiune, electronice și alimente, printre cele mai expuse

Nici dispozitivele electronice nu sunt ferite de efectele temperaturilor extreme. Telefoanele mobile, laptopurile, tabletele, căștile wireless și bateriile externe își pot pierde din performanță, iar durata de viață le poate fi redusă. În unele situații, telefoanele se opresc automat pentru a preveni supraîncălzirea, procesul de încărcare este întrerupt, iar luminozitatea ecranului scade. Totodată, bateriile litiu-ion se pot deteriora, existând riscul umflării, al scurgerilor sau, în cazuri rare, al izbucnirii unui incendiu.

Și alimentele perisabile trebuie protejate de temperaturile ridicate. În interiorul unui autoturism expus la soare, bacteriile care provoacă toxiinfecții alimentare se multiplică rapid, iar produse precum carnea, lactatele, mâncarea gătită, fructele și legumele tăiate sau orice aliment care necesită refrigerare se pot altera în scurt timp și pot deveni improprii consumului.

Riscurile produselor care conțin alcool

Nici băuturile alcoolice nu sunt ferite de efectele caniculei. Berea își poate modifica gustul sub acțiunea temperaturilor ridicate și a razelor ultraviolete, iar în cazul vinului spumant sau al șampaniei, presiunea din sticle poate crește până la spargerea recipientelor sau chiar explozia acestora. Chiar și atunci când ambalajele rămân intacte, aroma și calitatea băuturilor pot fi afectate.

O atenție deosebită trebuie acordată și produselor care conțin alcool, precum dezinfectanții pentru mâini sau anumite soluții de curățare. Fiind inflamabile, acestea pot reprezenta un risc dacă sunt lăsate într-un autoturism expus timp îndelungat la temperaturi extreme, în special în bătaia directă a soarelui.

Mulți șoferi obișnuiesc să păstreze în autoturism sticle din plastic cu apă, însă nici acestea nu sunt lipsite de riscuri. Temperaturile ridicate pot afecta calitatea apei, iar în anumite condiții materialul din care este fabricat recipientul poate elibera substanțe nedorite. În plus, o sticlă transparentă umplută cu apă și expusă direct la razele soarelui poate acționa ca o lentilă, concentrând lumina într-un singur punct și crescând astfel riscul izbucnirii unui incendiu. (Sursa: Accuweather)

Printre obiectele care nu ar trebui păstrate într-un autoturism expus la căldură se numără și medicamentele

„În cazul majorității comprimatelor, prospectul recomandă păstrarea la temperaturi sub 25°C, într-un loc răcoros și uscat. Din acest motiv, medicamentele nu ar trebui lăsate în mașină, unde temperatura poate ajunge rapid la valori foarte ridicate, și nici pe balcon, pe pervazul ferestrei sau în alte locuri expuse direct la soare.

Dacă este necesar să le avem la noi, este recomandat să transportăm doar doza necesară pentru ziua respectivă, într-o cutie specială pentru medicamente, evitând să ținem întreaga cutie în geantă ore întregi.”, a explicat pentru Digi24.ro dr. Roxana Voica, medic specialist gastroenterolog și medic primar boli infecțioase

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
protest kiev
2
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
3
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
Camerele de supraveghere montate acasă. Foto Getty Images
4
Camerele de supraveghere montate acasă: Când ai nevoie de acordul vecinilor și ce riști...
O rachetă Starship
5
O rachetă SpaceX scăpată de sub control se va izbi de Lună cu peste 8.700 km/h. Când va...
Lovitură de proporții: Wealth anunță o surpriză uriașă înaintea nunții lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez
Digi Sport
Lovitură de proporții: Wealth anunță o surpriză uriașă înaintea nunții lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1119741571
De la Radușne la Lublin: cum expun rachetele folosite de Rusia...
dunare secata 1
Apele Române fac un nou anunț îngrijorător despre nivelul Dunării...
Jean-Luc Mélenchon
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul...
Inteligenta artificiala ia ai uniunea europeana europa
August aduce schimbări pentru inteligența artificială în Europa...
Ultimele știri
Ucraina scrie istorie prin trimiterea unor pompieri pentru a combate incendiile forestiere din UE
Atacuri israeliene nocturne în Fâșia Gaza, după anunțarea unui acord pentru dezarmarea Hamas: opt morți
Actorul Vincent Pastore, cunoscut pentru rolurile de gangsteri, inclusiv Big Pussy din „Clanul Soprano”, a murit la vârsta de 80 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fosta soție a lui Elvis, apariție rară la vârsta de 81 de ani în Spania. Priscilla Presley a surprins cu...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
„Craiova, călătorie la capătul nopții”. Marius Mitran, editorial spumos după victoria cu Petrolul și înaintea...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
De la Rapid – CFR Cluj, direct în Europa! Ce meci arbitrează „talismanul” giuleștenilor și unde a fost...
Adevărul
Țările europene cu cei mai mulți imigranți. De unde vin și de ce
Playtech
Terenurile care valorează mai mult decât un apartament de lux. Unde sunt cele mai scumpe parcele din România
Digi FM
Simpaticul prinț Louis a cucerit din nou inimile britanicilor. Imagini inedite din Scoția, alături de Kate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
UEFA l-a anunțat pe Istvan Kovacs: 11 august 2026!
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Secretul din spatele „Crazy, Stupid, Love”, la 15 ani de la lansare. De ce Emma Stone a fost cea mai...
Adevarul
Cum să scazi ani din creditul ipotecar cu un truc simplu, fără să crești rata lunară
Newsweek
Pensie și salariu în același timp. Cum poți continua să lucrezi după pensionare în același loc?
Digi FM
Un colț de Grecia construit acasă, în grădină, face furori pe internet: "Oamenii chiar cred că sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
De ce nu a fost Eric Roberts la nunta fiicei sale. Actorul rupe tăcerea după căsătoria Emmei Roberts cu Cody...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...