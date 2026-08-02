Ce nu trebuie să lași niciodată în mașină pe timp de caniculă. Obiectele care pot deveni periculoase la temperaturi extreme

În timpul verii, temperatura din interiorul unui autoturism parcat în bătaia directă a soarelui poate depăși cu zeci de grade valorile înregistrate la exterior. În aceste condiții, numeroase obiecte, de la dispozitive electronice și medicamente până la alimente sau recipiente sub presiune, se pot deteriora, își pot pierde proprietățile sau pot deveni un pericol. Specialiștii explică ce nu ar trebui păstrat în mașină în zilele caniculare și care sunt riscurile la care te poți expune.

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate reduce durata de viață a dispozitivelor electronice, poate altera alimentele și poate compromite eficiența medicamentelor.

Riscurile expunerii la temperaturile extreme din interiorul autoturismului

În zilele cu temperaturi extreme, un autoturism parcat în bătaia directă a soarelui se poate transforma, în doar câteva minute, într-un spațiu în care căldura atinge niveluri periculoase. Chiar și o oprire de scurtă durată poate avea consecințe serioase pentru persoanele sau animalele rămase în interior.

Potrivit Asociației Automobiliștilor din Marea Britanie (AA), atunci când afară sunt aproximativ 27 de grade Celsius, temperatura din interiorul unei mașini poate ajunge până la 60 de grade Celsius. Aceste valori reprezintă un risc major pentru sănătate și pot provoca efecte grave, în special în cazul copiilor, al persoanelor vârstnice, al celor cu afecțiuni medicale și al animalelor de companie. Specialiștii recomandă ca acestea să nu fie lăsate niciodată singure într-un autoturism, indiferent cât de scurtă pare oprirea.

De ce se încălzește atât de repede interiorul unui autoturism

Încălzirea rapidă a interiorului este determinată de efectul de seră. Razele soarelui pătrund prin geamuri și încălzesc bordul, scaunele și celelalte suprafețe, iar căldura acumulată rămâne blocată în interior.

Chiar și atunci când geamurile sunt lăsate ușor întredeschise, temperatura continuă să crească rapid. În consecință, în doar câteva minute, interiorul mașinii poate deveni un mediu periculos, în care expunerea prelungită poate avea efecte grave asupra organismului.

Ce obiecte nu trebuie lăsate în mașină pe timp de caniculă

Pe lângă efectele pe care temperaturile ridicate le au asupra sănătății, canicula poate deteriora și numeroase obiecte lăsate în autoturism. Într-un spațiu supraîncălzit, anumite produse își pot pierde rapid proprietățile, iar altele pot deveni un pericol pentru siguranță.

Printre cele mai vulnerabile se numără recipientele sub presiune, precum deodorantele, fixativele, spray-urile cu vopsea și alte produse similare. Căldura determină creșterea presiunii din interiorul acestora, existând riscul deformării sau chiar al exploziei. Din acest motiv, producătorii recomandă depozitarea lor în locuri răcoroase, ferite de razele directe ale soarelui.

Recipiente sub presiune, electronice și alimente, printre cele mai expuse

Nici dispozitivele electronice nu sunt ferite de efectele temperaturilor extreme. Telefoanele mobile, laptopurile, tabletele, căștile wireless și bateriile externe își pot pierde din performanță, iar durata de viață le poate fi redusă. În unele situații, telefoanele se opresc automat pentru a preveni supraîncălzirea, procesul de încărcare este întrerupt, iar luminozitatea ecranului scade. Totodată, bateriile litiu-ion se pot deteriora, existând riscul umflării, al scurgerilor sau, în cazuri rare, al izbucnirii unui incendiu.

Și alimentele perisabile trebuie protejate de temperaturile ridicate. În interiorul unui autoturism expus la soare, bacteriile care provoacă toxiinfecții alimentare se multiplică rapid, iar produse precum carnea, lactatele, mâncarea gătită, fructele și legumele tăiate sau orice aliment care necesită refrigerare se pot altera în scurt timp și pot deveni improprii consumului.

Riscurile produselor care conțin alcool

Nici băuturile alcoolice nu sunt ferite de efectele caniculei. Berea își poate modifica gustul sub acțiunea temperaturilor ridicate și a razelor ultraviolete, iar în cazul vinului spumant sau al șampaniei, presiunea din sticle poate crește până la spargerea recipientelor sau chiar explozia acestora. Chiar și atunci când ambalajele rămân intacte, aroma și calitatea băuturilor pot fi afectate.

O atenție deosebită trebuie acordată și produselor care conțin alcool, precum dezinfectanții pentru mâini sau anumite soluții de curățare. Fiind inflamabile, acestea pot reprezenta un risc dacă sunt lăsate într-un autoturism expus timp îndelungat la temperaturi extreme, în special în bătaia directă a soarelui.

Mulți șoferi obișnuiesc să păstreze în autoturism sticle din plastic cu apă, însă nici acestea nu sunt lipsite de riscuri. Temperaturile ridicate pot afecta calitatea apei, iar în anumite condiții materialul din care este fabricat recipientul poate elibera substanțe nedorite. În plus, o sticlă transparentă umplută cu apă și expusă direct la razele soarelui poate acționa ca o lentilă, concentrând lumina într-un singur punct și crescând astfel riscul izbucnirii unui incendiu. (Sursa: Accuweather)

Printre obiectele care nu ar trebui păstrate într-un autoturism expus la căldură se numără și medicamentele

„În cazul majorității comprimatelor, prospectul recomandă păstrarea la temperaturi sub 25°C, într-un loc răcoros și uscat. Din acest motiv, medicamentele nu ar trebui lăsate în mașină, unde temperatura poate ajunge rapid la valori foarte ridicate, și nici pe balcon, pe pervazul ferestrei sau în alte locuri expuse direct la soare.

Dacă este necesar să le avem la noi, este recomandat să transportăm doar doza necesară pentru ziua respectivă, într-o cutie specială pentru medicamente, evitând să ținem întreaga cutie în geantă ore întregi.”, a explicat pentru Digi24.ro dr. Roxana Voica, medic specialist gastroenterolog și medic primar boli infecțioase

Editor : M.C.