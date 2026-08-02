Atacul de la festivalul Pride din Berlin, de sâmbătă, 25 iulie, i-a șocat pe mulți, dar este departe de a fi un incident izolat, Germania devenind punctul central european al acestui tip de violență, scrie The Times.

Anul 2022 rămâne în amintirea a puțini europeni ca un „annus mirabilis”, fiind marcat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, de revenirea galopantă a inflației și de trauma persistentă a pandemiei.

Există totuși un aspect în care acesta poate fi privit ca o scurtă epocă de aur. În acele 12 luni, agenția de poliție Europol a înregistrat doar două atacuri teroriste islamiste reușite în întreaga Uniune Europeană: două atacuri cu cuțitul în Franța și Belgia.

Statul Islamic fusese în mare parte învins pe câmpurile de luptă din Irak și Siria, principalele rețele jihadiste din Europa fuseseră dezorganizate în mod semnificativ, iar Covid-ul a făcut restul.

„Practic, în 2022 toată lumea spunea că s-a terminat, că putem merge mai departe și nu mai trebuie să ne confruntăm cu ISIS”, a declarat Peter Neumann, un expert de renume în domeniul terorismului la King’s College London, care a oferit frecvent consultanță autorităților germane.

Această scurtă aparență de securitate a fost spulberată de atunci, iar nicăieri acest lucru nu s-a resimțit mai puternic decât în Germania.

Sâmbăta trecută, un susținător al Statului Islamic, despre care există informații că ar fi Abdul Ballout, în vârstă de 21 de ani, cetățean german de origine libaneză, a intrat cu o dubiță albă într-o mulțime aflată la marginea festivalului Berlin Pride, apoi a început să lovească cu o macetă, ucigând o femeie poloneză de 65 de ani și rănind alte 29 de persoane.

A fost al șaselea atac terorist islamist de acest gen, oportunist și cu mijloace rudimentare, din țară în ultimii doi ani și jumătate. Șapte oameni au murit în aceste atacuri.

În mai 2024, un solicitant de azil respins din Afganistan a încercat să-l asasineze pe Michael Stürtzenberger, un critic german virulent al islamului, în timp ce acesta ținea un discurs într-o piață din orașul Mannheim, situat în sud-vestul țării.

Înarmat cu un cuțit de vânătoare, atacatorul a rănit șase persoane din mulțime și apoi a ucis un polițist, înainte de a fi împușcat mortal de un alt ofițer.

Trei luni mai târziu, Issa al-Hassan, un sirian căruia i se acordase protecție subsidiară după o încercare eșuată de expulzare, a ucis trei persoane și a rănit opt la un festival din orașul Solingen, din Renania.

În februarie 2025, în ajunul ultimelor alegeri pentru Bundestag, un alt islamist a intrat cu mașina într-un miting sindical din München, ucigând o mamă și pe copilul ei și rănind alte 43 de persoane. Suspectul, un alt solicitant de azil afgan, se află în prezent sub judecată.

Se știe că, începând din 2023, cel puțin alte zece atacuri teroriste islamiste au fost dejucate de poliția germană, inclusiv mai multe planuri de a comite masacre la târgurile de Crăciun și o celulă Hamas care acumulase arme de foc.

Cel puțin pentru moment, amenințarea și victimele rezultate nu se ridică încă nici pe departe la aceeași amploare ca în zilele negre de la mijlocul anilor 2010.

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Cu toate acestea, pericolul revine fără echivoc. Numărul total al infracțiunilor atribuite „ideologiei religioase” — ceea ce înseamnă aproape invariabil forme radicale de islam — a crescut de la 134 în 2022 la 998 anul trecut, potrivit Ministerului Federal de Interne. Incidentele violente din această categorie s-au dublat cu mult în aceeași perioadă, de la 24 la 60.

BfV, principala agenție de informații internă a Germaniei, estimează de mai mulți ani că există aproximativ 28.000 de membri în scena islamistă mai largă din țară. Dintre aceștia, 9.110 sunt considerați în prezent ca având o „orientare către violență”, ceea ce înseamnă că sunt pregătiți fie să o folosească, fie să o susțină.

Ballout, autorul atacului de sâmbătă, care a fost împușcat mortal într-o magazie de grădină din suburbii după o urmărire, era una dintre cele 410 persoane de pe lista „Gefährder” (persoane periculoase) a poliției criminale federale, considerate suficient de periculoase pentru a fi plasate sub supraveghere.

Germania nu este deloc un caz unic în acest sens. Cifrele sunt, dacă se ține cont de mărimea populației, comparabile cu cele din Franța și Marea Britanie.

În cartea sa din 2024, „Die Rückkehr des Terrors” („Reîntoarcerea terorii”, n.r.), Neumann a calculat că, în ultimii doi ani, activitatea teroristă a înregistrat o creștere de 400% la nivelul întregii Europe.

Și totuși, dacă Marea Britanie a fost punctul central al terorismului jihadist european în anii 2000, iar Franța și Belgia în anii 2010, acum centrul acestuia se află în Germania.

Punctul de cotitură incontestabil a fost masacrul civililor israelieni comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 și invazia terestră a Gazei care a urmat din partea Israelului.

„Conflictul din Gaza a stârnit multă furie”, a spus Neumann. „Radicalizarea a început din nou… Motivul pentru care nu am asistat la mai multe atacuri este că există multă furie, există mulți tineri musulmani furioși, dar aceștia nu dispun de o structură, de o organizație care să poată transforma această furie în genul de atacuri pe care le-am văzut în anii 2010.”

Există două motive pentru care efectele acestei radicalizări au lovit Germania în mod deosebit de puternic.

Primul este faptul că Germania a primit un număr mult mai mare de solicitanți de azil în perioada crizei migrației europene din 2015.

Sistemul a fost atât de copleșit încât majoritatea acestor imigranți, inclusiv un număr disproporționat de mare de tineri bărbați, au fost lăsați într-un vid administrativ timp de mulți ani, incapabili să-și găsească un loc de muncă, frustrați de așteptările lor ridicate privind viața în Occident și, de obicei, greu de expulzat atunci când cererile lor erau respinse.

„Dacă ai fi un recrutor extremist, acesta ar fi un grup-țintă ideal”, a spus Neumann. „Realitatea situației, care este foarte greu de comunicat în Germania, este că, de departe, cele mai multe atacuri din Germania au fost comise de persoane sosite recent, de obicei oameni care au venit în Germania începând cu 2015 ca refugiați. Aceștia au fost suspecți în majoritatea cazurilor.”

Al doilea factor este faptul că sentimentul de profundă obligație istorică al elitei germane față de Israel, adesea descris ca „Staatsräson” sau o prioritate absolută a statului, a fost adesea însoțit de o reprimare dură a vocilor disidente, în special în rândul celor 5,5 milioane de musulmani din Germania.

O altă problemă este că resursele polițienești și de informații ale țării sunt din ce în ce mai solicitate de o creștere a tuturor categoriilor de violență politică, de la stânga radicală și extrema dreaptă până la activități dirijate de la distanță de Rusia și Iran.

Numărul incidentelor înregistrate anual în toate categoriile a crescut de la 995 în 2019 la 1.815 în 2025, deși extrema dreaptă reprezintă în continuare două treimi din total.

Atacul lui Ballout asupra festivalului Pride nu a venit din senin. Islamismul său radical și înclinația spre violență erau cunoscute de serviciile de securitate germane de ani de zile. Anul trecut, după ce a zburat în Liban în încercarea de a se alătura Statului Islamic din Siria, a fost deportat înapoi în Germania și condamnat pentru planificarea „unui act grav de violență care pune în pericol statul”.

Cu toate acestea, a fost judecat ca minor și eliberat din arest preventiv cu suspendare în luna mai, parțial pentru că petrecuse deja un total de nouă luni în închisoare și parțial pentru că pretindea că s-a îndepărtat de ISIS.

Rapoartele din presa germană sugerează că, inițial, acesta a fost supus unei supravegheri intense din partea poliției, inclusiv prin camere ascunse, monitorizarea telefonului său și o echipă de supraveghere, dar aceste măsuri au fost reduse substanțial după două săptămâni, deoarece nu mai era considerat o amenințare suficientă.

„Având în vedere toate aceste situații din fiecare țară, oricine lucrează în domeniul informațiilor și al poliției știe că, în ultimă instanță, este vorba de un compromis: există întotdeauna mai multe persoane care ar putea fi considerate potențial periculoase în comparație cu resursele de care dispui pentru a le monitoriza”, a spus Neumann.

„Cu cât este mai mare decalajul dintre resurse și numărul persoanelor potențial periculoase, cu atât este mai probabil să se comită greșeli și ca cineva să scape neobservat. Aceasta este provocarea.”

De departe cel mai devastator atac cu mașina din 2016 încoace, masacrul de la târgul de Crăciun din Magdeburg din 2024, a fost comis de un activist anti-islamic din Arabia Saudită, care a provocat șase morți și 309 răniți.

Ultimul punct specific de vulnerabilitate în Germania este faptul că, în urma crimelor atroce comise de statul polițienesc nazist, serviciile de securitate au fost mult mai limitate în ceea ce privește instrumentele oficiale de supraveghere pe care le pot utiliza împotriva suspecților de terorism.

În prezent, acest lucru limitează în mod special utilizarea inteligenței artificiale, chiar și pentru traducere și analizarea automată a traficului telefonic.

Unele dintre aceste deficiențe ar putea fi remediate printr-o serie de reforme care să extindă competențele agențiilor de informații.

Neumann observă, de asemenea, că Germania tinde să fie mai indulgentă față de teroriști decât țările occidentale similare, cu o pedeapsă medie cu închisoarea de doar trei ani, comparativ cu șase în Franța, șapte în Marea Britanie și zece în Statele Unite ale Americii.

Dezbaterea politică se îndreaptă acum spre pedepse mai severe, mai ales că partidul de extremă dreapta AfD („Alternativa pentru Germania”) se îndreaptă spre câștiguri semnificative la alegerile regionale din această toamnă, pe o platformă electorală axată pe respectarea legii și ordinii și pe combaterea imigrației.

Rămâne însă îndoielnic dacă acest lucru va fi suficient pentru a preveni un alt atac jihadist.

Editor : B.E.