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„Materialul magic” ce poate salva zonele aride din Europa de secetă. Cum funcționează tehnologia care colectează apă din aerul uscat

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Secetă în Catalonia
Europa a intrat într-un ciclu vicios de secete care se repetă an de an și doar un deceniu de ani ploioși ne-ar mai putea scoate din criza de apă. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rețelele metal-organice, o nouă tehnologie revoluționară „Materialul magic” care poate oferi rezultate vitale pentru mediu

Insulele turistice din Europa se confruntă cu o gravă criză de apă. O companie de tehnologie climatică a creat un aparat care poate colecta apa din aer chiar și în zonele aride, ceea ce ar putea fi o soluție salvatoare pentru mulți locuitori din bazinul mediteraneean ce suferă din cauza secetei.

Când fântânile de pe proprietatea sa din Ibiza au secat, Hashem Arouzi a simțit pe pielea sa consecințele crizei de apă prin care trece Europa.

Antreprenorul britanic s-a ambiționat să găsească o soluție – nu doar pentru el, ci și pentru mii de alți insulari ale căror rezerve de apă s-au epuizat din cauza secetei, a exploatării excesive a resurselor naturale și din cauza intruziunii apei de mare.

„Doar în Ibiza sunt peste 15.000 de proprietăți care nu sunt conectate la rețeaua de apă și [proprietarii] trebuie să își procure singuri apă”, a spus Arouzi pentru Euronews. „Fântânile din care s-au aprovizionat până acum au secat.”

Livrările de apă cu cisterna s-au dovedit a fi doar o soluție temporară, întrucât, acum, chiar și rezervoarele din care acestea erau alimentate au secat.

Instalațiile de desalinizare sunt utile pentru locuitorii care au case conectate la rețeaua principală, însă proprietățile izolate nu pot fi aprovizionate.

Rețelele metal-organice, o nouă tehnologie revoluționară

Situația reflectă o „provocare globală”, potrivit lui Arouzi. „Peste tot în lume, există milioane de case neconectate la rețea și rămase fără apă în zone unde metodele actuale de colectare a apei nu fac față condițiilor aride.”

De anul următor, vilele și hotelurile izolate din insulele mediteraneene vor putea folosi dispozitivele ARK de tip „plug and play” (conectează și utilizează) de la Ahbstra, compania de tehnologie climatică a lui Arouzi.

Aceste aparate pot colecta zilnic până la 500 de litri de apă din aer, potrivit companiei. Arma lor secretă este o nouă tehnologie revoluționară din domeniul chimiei moleculare, pentru care trei oameni de știință au primit Premiul Nobel pentru Chimie în 2025 – Susumu Kitagawa, de la Universitatea Kyoto din Japonia, Richard Robson, de la Universitatea din Melbourne în Australia, și Omar M. Yaghi, de la Universitatea din California, Berkeley în SUA.

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Dispozitivele ARK pot colecta zilnic până la 500 de litri de apă direct din aerul uscat. Captură foto: X

Rețelele metal-organice (MOF) prezintă o structură moleculară inovatoare proiectată pentru a avea o suprafață internă uriașă – echivalent cu un întreg teren de fotbal într-un singur gram de material.

MOF-urile pot fi folosite pentru a separa poluanții de apă și pentru a extrage dioxidul de carbon sau apa din aer.

Generatoarele de apă atmosferică normale (AWG) funcționează ca niște dezumidificatoare care răcesc aerul până la punctul de rouă, atunci când vaporii de apă încep să condenseze.

Când umiditatea este scăzută, punctul de rouă scade, ceea ce face ca aceste aparate să nu mai fie eficiente. Rețelele metal-organice pot folosi direct moleculele de vapori de apă din aerul uscat, fără să mai fie nevoie de răcirea aerului, care necesită un consum mare de energie.

„Materialul magic” care poate oferi rezultate vitale pentru mediu

Compania lui Yaghi, Atoco, a dezvăluit primul dispozitiv de colectare a apei bazat pe rețelele metal-organice din lume în februarie 2026, urmând să accepte primele comenzi anul acesta.

Aceste aparate, care sunt de mărimea unui container maritim, pot produce până la 1.000 de litri de apă pe zi folosind doar energia termică ambientală. Ar putea fi o soluție salvatoare pentru comunitățile afectate de dezastre naturale, precum și pentru centrele de date care consumă foarte multă apă pentru sistemele de răcire a serverelor.

„Mulți ani, MOF-urile au fost un ‘material magic’ la un pas să ofere rezultate vitale pentru mediu, de la colectarea apei până la captarea carbonului”, a spus Arouzi.

Însă, din cauză că necesită un consum mare de energie, tehnologia nu a putut fi folosit în mod eficient la scară largă. Ahbstra a spus că a rezolvat această problemă cu ajutorul unui reactor special mult mai eficient.

Prețul dispozitivului este de aproximativ 175.000 de euro. Unitățile companiei nu sunt ieftine, dar ar putea fi foarte utile pentru proprietățile care riscă să fie devalorizate sau abandonate din cauza lipsei accesului la apă, potrivit dezvoltatorilor.

Apa colectată prin ARK poate fi folosită pentru a umple fântânile secate sau rezervoarele sau poate fi trimisă direct în sistemul principal de alimentare cu apă al proprietății.

Ahbstra și Atoco dezvoltă acum sisteme și pentru volume de apă mai mici.

Dacă lacurile de acumulare sau fântânile se golesc, ele nu pot fi umplute decât atunci când plouă în zonele potrivite, oricât de bine ar fi gestionată apa în regiune.

„De aceea, colectarea apei atmosferice este necesară pentru a răspunde” acestei crize, a spus și Richard Perkin, directorul tehnic al Ahbstra.

Editor : Raul Nețoiu

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