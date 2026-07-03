„Rex. De la Metrorex”. Pisica salvată de pe șinele metroului din București a primit un nume

Pisica rătăcită timp de câteva zile pe șinele de metrou din București și salvată joi de Asociația Sache Vet și angajații Metrorex a primit un nume, ales de utilizatorii rețeleor sociale, anunță membrii ONG-ului.

„Până ieri era „pisica de la metrou”. Apoi, la întrebarea noastră, sute dintre voi i-ați oferit primul lucru pe care îl primește orice ființă care începe o viață nouă: un nume. Unele propuneri ne-au făcut să zâmbim, altele ne-au emoționat.

Multe au purtat în ele aceeași dorință, ca de acum înainte soarta lui să fie mai bună. Și fiecare a spus ceva despre felul în care l-ați privit. Dintre toate, unul s-a întors iar și iar: Rex. De la Metrorex. Pentru că poartă cu el o parte din povestea lui, despre locul în care a fost găsit și cei care l-au ajutat.

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Poate că, peste ani, numele acesta nu ne va mai duce cu gândul la șine de metrou. Ci doar la clipa în care OAMENI au ales să nu treacă mai departe”, au scris reprezentanții asociației pe Facebook.

Rex este acum sub tratament, iar membrii asociației spun că, după ce va fi stabilizat, vor spăla pisica, pentru a afla ce culoare are „sub stratul de gri”.

Editor : M.B.