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Foto O pisică rătăcită pe șinele metroului din București a dus la o mobilizare extraordinară. A fost salvată după zile de căutări

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O pisică rătăcită pe șinele metroului din București a dus la o mobilizare extraordinară. Foto: Facebook
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O pisică rătăcită timp de câteva zile pe șinele de metrou din București a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare și a reușit să mobilizeze mai mulți oameni care i-au sărit în ajutor. După câteva tentative de salvare eșuate, felina a fost salvată.

Pisica a stârnit îngrijorare printre pasagerii de la metrou, când a fost observată pe șinele din vestul Capitalei.

Angajații Metrorex și reprezentanții asociațiilor pentru protecția animalelor au încercat de mai multe ori să captureze animalul, însă fără succes. În noaptea de miercuri spre joi, pisica a fost recuperată de membrii Asociației Sache, cu sprijinul angajaților Metrorex și se află acum în grija medicilor veterinari.

„Pisica de la metrou este în siguranță”, a anunțat Asociația Sache Vet joi dimineață, pe Facebook.

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„Dintr-o pisică uitată între șine, se naște o poveste pe care zeci de mii de oameni o trăiesc împreună. Ea este acum la noi. Este în siguranță. Urmează investigațiile și vă vom ține la curent, pe parcursul zilei, cu starea ei medicală. Până atunci, vrem doar să vă spunem un lucru. Vă mulțumim. Vă mulțumim tuturor celor care ați distribuit, ați scris, ați întrebat, ați sperat și ați refuzat să o considerați doar "încă o pisică". Și, mai ales, vă rugăm să rămâneți așa cum sunteți. Vii. Empatici. Atenți. Încăpățânați în fața nepăsării. Pentru că toate salvările mari încep, de fapt, cu un singur om care alege să nu plece”, se mai arată în mesajul asociației.

În mesajul postat de Metrorex pe pagina oficială de Facebook, se transmite că pisica a fost găsită în zona stației Politehnica, după 3 zile de eforturi.

„Pisica pierdută în calea de rulare a fost găsită în siguranță la stația Politehnica. În urma sesizării privind prezența unei pisici în spațiile metroului, Metrorex a dispus toate măsurile necesare pentru salvarea acesteia. Echipele Metrorex au acționat timp de 3 zile pentru identificarea și salvarea animăluțului. Intervenția de azi noapte a fost posibilă cu ajutorul salvatorilor Metrorex și a echipelor specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1, cărora le mulțumim pentru promptitudine și implicare! Mulțumim tuturor celor care au ajutat și s-au interesat!”

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Editor : A.P.

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