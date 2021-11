(P) Ar trebui să cumperi un aspirator robot?

Aspiratoarele robot sunt echipamente care se găsesc din ce în ce mai mult în case. Optând pentru un robot aspirator pentru curățarea locuinței tale, ești sigur că vei avea un mediu mereu curat.

Majoritatea aspiratoarelor robot de pe piață sunt capabile să scape spațiul tău de praful și murdărie. Ele sunt, de asemenea, capabile să curețe părul, polenul, părul de animale și acarienii care pot fi întinși pe podeaua casei tale.

Iată un ghid complet pentru un aspirator robot.

Să începem cu aspectul hardware: robotul este livrat cu o bază datorită căreia bateria se reîncarcă automat. Această bază urmează desigur să fie poziționată lângă o priză electrică, cablul măsurând între 1 m și 1,50 m, aproximativ.

De asemenea, necesită puțin spațiu, mai ales în față, pentru ca robotul să manevreze liber – unele trebuie să se rotească atunci când se întorc la spațiul de docare.

În ceea ce privește aspiratorul robot în sine, singura operațiune preliminară se rezumă la montarea periei laterale, dacă este cazul. Înainte de prima curățare, se recomandă o încărcare inițială de câteva ore pentru a asigura o durată și o încărcare optime a bateriei.

Despre aspectul software acum. Aspiratoarele robot se împart în două mari categorii: aspiratoare robot neconectate și aspiratoare robot conectate. Pentru ele dintâi nu este nimic de făcut, cu excepția introducerii unei perechi de baterii în telecomanda furnizată. Pentru celelalte, procedura standard este să descarci aplicația mobilă iOS/Android, să îți creezi un cont și apoi să configurezi aspiratorul robot trimițându-i parola rețelei WiFi de acasă (în general este necesară o bandă de 2,4 GHz).

De precizat că aplicația mobilă nu este esențială, decât dacă vrei să programezi curățarea, să accesezi statistici sau să afișezi o hartă, această din urmă funcție fiind apanajul modelelor echipate cu camere sau telemetru laser.

Este un aspirator robot la fel de puternic ca un aspirator normal?

Marea majoritate a producătorilor nu oferă nicio informație cu privire la putere. Însă este clar: chiar și cele mai puternice aspiratoare robot nu pot concura cu cele mai elementare aspiratoare cu sac.

Dintr-un motiv simplu: primul este restrâns de limitările bateriei sale și trebuie să respecte un compromis între putere și autonomie, în timp ce al doilea profită de tensiunea mare a rețelei electrice și de o putere de câteva sute de wați.

În schimb beneficiile unui robot aspirator sunt în principal practice. Nici un model, oricât de puternic, nu-și scutește proprietarul de a efectua el însuși o curățare completă și regulată a locuinței sale.

Un aspirator robot curăță toate tipurile de podele?

Există puține incompatibilități între un aspirator robot și tipul de pardoseală pe care trebuie să o curețe: parchet, gresie, linoleum, mochetă, covoare etc. Covoarele și mochetele din fibre lungi se numără printre rarele excepții, deoarece trecerea dintr-o zonă în alta a periei ar putea provoca daune.

De asemenea, unele aspiratoare, cele mai puternice, de obicei cele mai scumpe, se descurcă cel mai bine pentru a elimina părul și praful din covoarele groase. Celelalte au succes mai ales pe podele dure, pentru praf sau murdăria cea mai ușoară.

Putem spăla cu un robot aspirator?

Unele aspiratoare robot oferă această funcție, care presupune prezența unui rezervor de apă și a unui mop, care este fixat sub robot. Robotul suge, apoi umezește șervețelul pentru a spăla podeaua imediat după. Această funcție, din fericire opțională, este neconvingătoare, deoarece tinde să împrăștie murdăria și să producă dungi.

Pot curăța sub mobilier?

Totul depinde de înălțimea aspiratorului robot și de spațiul de sub mobilierul în cauză. Un aspirator robot are de obicei mai puțin de zece centimetri înălțime. Cu toate acestea, este suficient de plat pentru a se strecura sub majoritatea mobilierului și patului.

Cum evită obstacolele și cum își găsesc drumul?

Un aspirator robot se deplasează folosind tehnici de telemetrie: emite un semnal și analizează informațiile care sunt reflectate de mediu. Așa că poate măsura distanța cu despărțitori, mobilier și alte picioare de masă pentru a-și adapta viteza și traiectoria în consecință. Acesta este și principiul de funcționare al senzorilor de vid plasați vertical sub robot: în cazul unei anomalii, robotul deduce că se află în vârful unei scări și oprește mersul, pentru a evita căderea. Un element esențial și acum generalizat pentru a putea fi folosit la etaj.

Bara de protecție, cu amortizorul său, detectează coliziunile. Dar două măsuri de precauție sunt mai bune decât una: este înțelept să îndepărtezi orice obiect ușor fragil, cum ar fi o vază prețioasă.