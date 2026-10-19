Live TV

Cleric român arestat în Grecia, în timp ce se ducea la Muntele Athos. Ce au descoperit polițiștii eleni

Data publicării:
Preot
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un cetăţean român, în vârsta de 44 de ani, îmbrăcat în haine clericale, a fost arestat în oraşul Ouranoupoli din Grecia în baza unui mandat european de arestare emis de România pentru infracţiuni rutiere, transmite luni agenţia elenă de presă ANA.

Conform documentelor emise de România, bărbatul a fost condamnat la un an, cinci luni şi 20 de zile de închisoare, după ce a fost reţinut pentru conducere fără permis la Constanţa, în 2023, şi la Vaslui, în 2025, scrie Agerpres.

El a fost reţinut de poliţia greacă sâmbătă, în timp ce, se pare, se îndrepta spre comunitatea monastică de la Muntele Athos.

Luni, el a fost prezentat unui procuror în Salonic. Deşi bărbatul rămâne în stare de reţinere, autorităţile elene au solicitat clarificări cu privire la faptele comise, pentru a decide dacă dosarul va fi înaintat camerei de apel competente.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
Blood pressure measurement in progress
3
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
atac scoala bistrita colaj
4
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digi Sport
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
Președintele Greciei o privează pe Kimberly Guilfoyle de ceremonia de rămas-bun la încheierea mandatului său de ambasador al SUA
U.S. Ambassador Kimberly Guilfoyle presents her letters of credence to Greek President Konstantinos Tasoulas at an official ceremony held at the Presidential Mansion in Athens, formally beginning her tenure as the United States’ chief diplomat in Greece.
Pe Kimberly Guilfoyle o amenință cu procesul donatorul MAGA de la care a cerut bani. „O să fie distractiv”
Ein bodengestütztes Flugabwehrraketensystem IRIS-T SLM X auf dem Truppenübungsplatz in Munster.
Armata germană testează cu muniție reală pe insula Creta un sistem antiaerian folosit de Ucraina
Kimberly Guilfoyle
Explicația oferită de Trump în legătură cu retragerea ambasadoarei SUA din Grecia, Kimberly Guilfoyle
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi...
Kelemen
Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu a intrat la guvernare: Era...
Sistem de rachete Patriot.
Zelenski afirmă că livrările vitale de arme din SUA către Ucraina...
dominic fritz face declaratii
„Love is in the air”: Dominic Fritz acuză AUR că „a dat o mână de...
Ultimele știri
Sute de școli din mai multe țări europene au primit alerte false cu bombă. Nu se știe ce legătură e între aceste incidente
Funcționarii lui Trump „fug” dintr-o administrație sortită eșecului, susține trimisul special proaspăt demis, Paolo Zampolli
Papa Leon al XVI-lea, discuție cu Zelenski după convorbirea cu Putin. Apel pentru un armistițiu umanitar în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!”...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii...
Adevărul
Rusia își mută tancurile în apropierea granițelor NATO. Ce au descoperit analiștii în imaginile din satelit
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un patron român din Italia i-a schimbat contractul unei angajate însărcinate. Femeia se temea că va rămâne...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...