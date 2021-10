Lichen scleros și strictură uretrală, rezolvate cu succes la SANADOR

Spitalul Clinic SANADOR oferă acces pacienților la intervenții urologice de mare complexitate, realizate minim invaziv, endoscopic, laparoscopic sau robotic, fără durere, curativ sau profilactic, pe baza celor mai noi dovezi medicale existente în literatura de specialitate, de o echipă medicală de renume, cu numeroase stagii de pregătire, experiență vastă și rezultate de succes.

Ștefan, un tânăr de 23 de ani, a fost diagnosticat cu lichen scleros cu strictură de uretră anterioară și aderențe de gland și prepuț. Strictura uretrală, determinată în acest caz și de lichenul scleros, se manifestă printr-o îngustare a unei porțiuni din uretră ce determină dificultăți la urinare și poate merge până la retenția completă de urină. Lichenul scleros este o afecțiune cu incidență mai crescută în rândul bărbaților și se manifestă printr-o inflamație cronică la nivelul pielii, prezentând pete albe la nivelul prepuțului sau glandului. Cauzele apariției acestuia sunt nedeterminate, iar printre simptome se numără: disconfortul local, pruritul, erecțiile dureroase, până la obstrucții urinare în caz de stenoză meatală sau uretrală.

Echipa de chirurgie urologică din Spitalul Clinic SANADOR, condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu , medic primar Urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă, a efectuat o intervenție chirurgicală de uretroplastie cu grefă de mucoasă bucală și adezioliză. În cazul stricturilor uretrale, acest tip de operație are cel mai bun prognostic postoperator. Evoluția pacientului a fost favorabilă cu vindecare chirurgicală din punct de vedere estetic și functional.

„După două luni, am mers la control și totul a fost în regulă, iar băiatul se simte foarte bine. În ceea ce-l privește pe Conf. Dr. Constantin Gîngu, îl recomand în totalitate și îl felicit pentru munca depusă. Îi doresc multă sănătate!”, relatează Ioan, tatăl lui Ștefan. „În urmă cu câțiva ani, domnul Conf. Dr. Constantin Gîngu a operat-o pe soția mea, așa că am hotărât să mergem tot la el. De cum l-a consultat pe băiatul nostru, diagnosticul a fost clar și ne-a explicat că este nevoie de operație. Totul a decurs excelent. De la început până la sfârșit. Am recomandat Spitalul Clinic SANADOR și unui coleg, și tot aici a venit”, mărturisește Ioan.