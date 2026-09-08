Nicușor Dan, după Raportul PISA: Șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine

Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat marţi, după anunțarea rezultatelor studiului PISA 2025, cerând investițiimai mari și „mai inteligente” în educaţie. Șeful statului afirmă că este îngrijorător că „șansa unui copil de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine”.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, se arată într-o declarație de presă a președintelui Nicușor Dan, transmisă marți de Administrația Prezidențială.

Șeful statului consideră „îngrijorător” că șansele copiilor la o educație bună țin în mare măsură de familie și locul unde învață.

„Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite.

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent.

Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta”, a mai spus președintele, potrivit comunicatului.

„Avem copii curioși, inteligenți”

Nicușor Dan afirmă că România are resurse umane bune, dar îi lipsește consecvența de a face un sistem „funcțional pentru toți copiii”.

„Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii.

Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale.”

Președintele cere creșterea alocărilor bugetare în educație și evaluarea mai atentă a copiilor, pentru a preveni abandonul școlar.

„Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.

În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, a mai transmis Nicușor Dan.

48% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul la care ar trebui să poată înțelege un text de lungime moderată, să-i identifice ideea principală și să găsească informațiile cerute, arată raportul PISA 2025, publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Proporția a crescut de la 41,7% în 2022, iar scorul României la citire a scăzut cu 16 puncte.

Raportul mai arată că 38,5% dintre elevii români se află sub nivelul minim simultan la citire, matematică și științe, aproape dublu față de media OCDE, de 19,7%. În 2022, procentul era de 33,2%.

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Editor : B.P.