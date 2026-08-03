Postul intermitent este asociat cu o sănătate cerebrală mai bună. Avertismentul unui expert: „Alegeți cu grijă metoda”

Un nou studiu sugerează că un protocol specific de post intermitent ar putea reduce riscul de demență și îmbunătăți sănătatea creierului.

Majoritatea oamenilor urmează diete pentru a slăbi și a se menține în formă. Dar ce-ar fi dacă mesele dumneavoastră și orele la care le consumați ar putea contribui și la menținerea sănătății creierului?

Un nou studiu sugerează: consumarea tuturor meselor și gustărilor zilnice într-un interval de nouă ore, precum și consumarea ultimei mese cu patru sau mai multe ore înainte de culcare, ar putea încetini declinul cognitiv și reduce riscul de demență, scrie The Independent.

Probabil recunoașteți această abordare ca o formă de post intermitent – un protocol general popularizat de Michael Mosley și dieta sa 5:2. Dar asta înseamnă oare că ar trebui să practicăm cu toții postul intermitent pentru o sănătate optimă?

Din păcate, la fel ca în cazul oricărui aspect din domeniul sănătății și al fitnessului, răspunsul nu este atât de clar.

Ce arată studiul

Studiul a inclus 47 de femei supraponderale sau obeze, cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani. Toate au fost îndrumate să-și reducă aportul caloric cu 500 de calorii pe zi. Dintre cele 47, 26 de femei și-au consumat aportul caloric zilnic într-un interval de nouă ore sau mai puțin, în timp ce restul au mâncat pe parcursul unei perioade tipice de 12 ore.

În medie, femeile au slăbit 6,8 kg după șase luni. Însă cele care au respectat o fereastră alimentară de nouă ore au beneficiat de avantaje suplimentare pentru creier.

„S-a observat un efect modest al alimentației cu fereastră temporală limitată asupra îmbunătățirii planificării spațiale și a rezolvării problemelor, precum și asupra reducerii erorilor legate de memorie și învățare”, afirmă Sue Shapses, profesoară la Universitatea Rutgers și coordonatoarea studiului.

„Aceste rezultate sugerează o capacitate îmbunătățită de a reține informații în timpul activităților cotidiene, precum și o reducere a greșelilor legate de memorie, atenție și rezolvarea problemelor. Reducerea intervalului de alimentație a prezis îmbunătățiri mai semnificative.”

Sunt necesare studii suplimentare

Cu toate acestea, adaugă cercetătorii, studiul a fost relativ de mici dimensiuni și sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma aceste descoperiri. De asemenea, ei speră să identifice motivul pentru care apar aceste beneficii și modul în care alimentația cu interval de timp limitat interacționează cu ritmul circadian, căile de detectare a nutrienților, inflamația și sănătatea metabolică.

Ar trebui să practic postul intermitent?

Studiul menționat mai sus este interesant, sugerând că o fereastră de alimentație de nouă ore ar putea aduce îmbunătățiri ale performanței cognitive, alături de pierderea în greutate la persoanele supraponderale.

Însă un studiu din 2026 publicat în Cochrane Library a constatat că „în comparație cu recomandările dietetice obișnuite, postul intermitent poate duce la o diferență mică sau chiar inexistentă în ceea ce privește pierderea în greutate sau calitatea vieții”.

Dacă consumi mai puțină energie decât arzi, vei slăbi – aceasta este prima lege a termodinamicii pusă în practică. Dacă ai mai puțin timp pentru a mânca pe parcursul zilei, ai tendința să mănânci mai puțin, ceea ce înclină balanța în favoarea celor care doresc să slăbească. De aceea postul intermitent funcționează pentru pierderea în greutate. Dar numitorul comun – crearea unui deficit energetic – este motivul pentru care practic orice alt tip de dietă funcționează, de asemenea.

Așa cum spune Vassiliki Sinopoulou, dieteticiană autorizată și lector la Universitatea din Lancashire: „Orice reducere a caloriilor poate duce la pierderea în greutate. Acest lucru nu diferă de orice altă dietă.”

Cel mai important aspect al oricărei diete este respectarea ei – poți să o urmezi în mod sustenabil pe o perioadă îndelungată? Dacă da, aceasta va avea invariabil efectul dorit.

Dacă structura și liniile directoare clare ale postului intermitent se potrivesc cu rutina și mentalitatea ta, acesta ar putea fi o opțiune bună pentru a te ajuta să-ți gestionezi greutatea. Dacă nu, consumul unui număr adecvat de calorii pentru nivelul tău de activitate, indiferent de forma sau modul în care o faci, va da totuși rezultate.

Beneficiile suplimentare ale postului intermitent

Poate că nu se poate demonstra că postul este superior oricărei alte forme de dietă pentru pierderea în greutate. Dar unii spun că oferă avantaje suplimentare care merită urmărite.

„Există studii care sugerează că postul poate duce la îmbunătățirea nivelului colesterolului, la îmbunătățirea tensiunii arteriale și la reducerea inflamației în general, care este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare”, spune Amie Leckie, nutriționistă la Heart Research UK.

„Digestia consumă, de asemenea, multă energie. Mulți oameni mănâncă toată ziua fără să-și dea seama, și cred că acest lucru se datorează în mare parte faptului că nu își echilibrează corect mesele – nu consumă suficiente proteine sau fibre, așa că le este foame la o oră după masă.

„Când practicăm postul intermitent, oferim organismului o pauză. Îi acordăm timp să acționeze la nivel celular și să se regenereze, așa că observăm anumite beneficii, cum ar fi reducerea nivelurilor de CRP (proteina C-reactivă), care este un marker al inflamației, precum și beneficii cognitive.”

Dr. Valter Longo, pionierul longevității care a inspirat multe dintre eforturile legate de post ale dr. Mosley, conduce cercetări privind beneficiile pe termen lung ale postului.

„Oamenii nu ar trebui să creadă că orice fac [în ceea ce privește adoptarea unui regim alimentar] este corect, deoarece mulți oameni fac lucruri pe care le consideră benefice pentru ei, dar care sunt de fapt asociate cu o durată de viață mai scurtă; o dietă cetogenică, o dietă săracă în carbohidrați, 16 ore de post, sărind peste micul dejun – lista este lungă”, a spus el.

„Există date colectate pe parcursul a 30 de ani care indică faptul că vei avea o viață mai scurtă și vei prezenta un risc mai mare de boli cardiovasculare [dacă sari peste micul dejun].”

Un posibil mecanism care explică acest fenomen este impactul postului de 16 ore asupra nivelului colesterolului, afirmă dr. Longo.

„Puteți considera [postul de 16 ore] ca un anti-statină – acesta crește nivelul colesterolului, în loc să-l scadă”, a spus el.

„Știm că statinele reduc riscul de boli cardiovasculare, infarcturi și evenimente cardiovasculare. Este logic că, dacă ai face exact opusul, acest lucru ar trebui să crească riscul de boli cardiovasculare și evenimente cardiovasculare. Și, desigur, știm că nivelurile de colesterol rău sunt corelate cu bolile cardiovasculare.”

Cum ar trebui să te hrănești pentru o sănătate mai bună?

Având internetul la dispoziție, poți găsi cu ușurință date, articole și informații care să susțină aproape orice abordare alimentară. Tocmai aici rezidă confuzia.

Unii oameni vor raporta rezultate care le-au schimbat viața datorită postului intermitent; alții vor experimenta schimbări minore. Același lucru se poate spune și despre cercetări în multe cazuri – unele studii susțin postul intermitent, altele îl contestă. Acest lucru se aplică aproape oricărui tip de dietă.

„Cea mai bună dietă”

O analiză din 2020 a încercat să pună capăt dezbaterii privind „cea mai bună dietă”, comparând cercetările referitoare la mai multe strategii populare, inclusiv dieta cu conținut redus de grăsimi, cu conținut redus de carbohidrați, dieta cetogenică, dieta bogată în proteine, dieta mediteraneană, dieta paleo, dieta cu indice glicemic scăzut, dieta nordică, dieta vegetariană și postul intermitent.

Concluzia a fost următoarea: „Nu există o singură strategie optimă pentru controlul greutății. Reducerea aportului caloric zilnic este cel mai important factor pentru pierderea în greutate.

„...Cu excepția deficitului energetic, nu pare să existe nicio diferență semnificativă între dietele bazate pe compoziția macronutrienților. Îmbunătățirea factorilor cardiometabolici depinde în mare măsură de gradul de pierdere în greutate.

„Cu toate acestea, la fel ca în cazul dietei mediteraneene, creșterea consumului de fructe și legume și a aportului de grăsimi sănătoase (inclusiv grăsimi mononesaturate și polinesaturate) poate constitui o strategie sănătoasă pentru pierderea și menținerea greutății.”

Acest lucru se aliniază destul de bine cu „dieta longevității” a dr. Longo, care respectă o fereastră alimentară de 12 ore, în concordanță cu ritmul circadian al organismului – sau ceasul biologic înnăscut care urmează ciclurile naturale zi-noapte.

„Aceasta elimină aproape complet carnea roșie, menține consumul de carne albă la un nivel foarte scăzut, iar peștele se consumă poate de trei sau patru ori pe săptămână”, spune el.

„Se consumă multe legume, multe leguminoase, multe nuci, cereale integrale și câteva fructe. Acestea sunt unele dintre ingredientele care, în mod constant, peste tot în lume, au fost asociate cu o viață mai lungă și mai sănătoasă.”

Editor : Sebastian Eduard