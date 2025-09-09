Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea la Opereta din Bucureşti. Bilete cu preţ redus pentru elevi şi studenţi

Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea 2025/26 a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti cu o serie de patru reprezentaţii consecutive (11-14 septembrie).

„Este o mare bucurie să începem anul cu acest spectacol. Am lucrat intens, suntem o echipă sudată, entuziastă şi abia aşteptăm să împărtăşim emoţia cu publicul nostru”, a spus managerul teatrului, Radu Petrovici.

Romeo și Julieta/ Cristina Popa, Tomer Weissbuch, Dumitrița Sinița, Octavian Ene Foto: TNOMB

Spectacolul este permanent actualizat de regizorul maghiar Kero, prezent zilele acestea la Bucureşti pentru repetiţii. O noutate este debutul celor doi tineri artişti în rolul lui Romeo, care vor urca alternativ pe scenă: Octavian Ene (11, 13 septembrie) şi Tomer Weissbuch (12, 14 septembrie).

Foto: TNOMB

Teatrul de Operetă lansează campania „Back to school” prin care extinde numărul de bilete cu preţ redus pentru elevi şi studenţi, cu ocazia începerii noului an şcolar. Bilete: www.ticketstore.ro şi www.eventim.ro.

Debutul amânat de o accidentare a tenorului Octavian Ene este unul dintre cele mai aşteptate momente, atât de public şi echipa Operetei, cât şi de artist. „Ştiu spectacolul foarte bine încă de astă-primăvară, nu am emoţii, ci doar o dorinţă imensă să revin pe scenă şi să răsplătesc încrederea şi susţinerea care mi-au fost acordate”, a declarat tenorul Octavian Ene.

Foto: TNOMB

La rândul lui, tenorul Tomer Weissbuch este nerăbdător şi spune ce crede că ar putea fi foarte interesant pentru spectatori: „Fiecare dintre noi, Octavian Ene şi cu mine, aduce altă perspectivă asupra lui Romeo, aşa că spectatorii vor avea parte de două experienţe complet diferite. E acelaşi spectacol, dar totuşi diferit”.

După seria „Romeo şi Julieta”, programul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical continuă în luna septembrie cu alte spectacole mult aşteptate: „My Fair Lady” (18, 20, 21 septembrie) şi „Rebecca” (25, 27, 28 septembrie).

Editor : Ș.R.