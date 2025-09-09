Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea la Opereta din Bucureşti. Bilete cu preţ redus pentru elevi şi studenţi
Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea 2025/26 a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti cu o serie de patru reprezentaţii consecutive (11-14 septembrie).
„Este o mare bucurie să începem anul cu acest spectacol. Am lucrat intens, suntem o echipă sudată, entuziastă şi abia aşteptăm să împărtăşim emoţia cu publicul nostru”, a spus managerul teatrului, Radu Petrovici.
Spectacolul este permanent actualizat de regizorul maghiar Kero, prezent zilele acestea la Bucureşti pentru repetiţii. O noutate este debutul celor doi tineri artişti în rolul lui Romeo, care vor urca alternativ pe scenă: Octavian Ene (11, 13 septembrie) şi Tomer Weissbuch (12, 14 septembrie).
Teatrul de Operetă lansează campania „Back to school” prin care extinde numărul de bilete cu preţ redus pentru elevi şi studenţi, cu ocazia începerii noului an şcolar. Bilete: www.ticketstore.ro şi www.eventim.ro.
Debutul amânat de o accidentare a tenorului Octavian Ene este unul dintre cele mai aşteptate momente, atât de public şi echipa Operetei, cât şi de artist. „Ştiu spectacolul foarte bine încă de astă-primăvară, nu am emoţii, ci doar o dorinţă imensă să revin pe scenă şi să răsplătesc încrederea şi susţinerea care mi-au fost acordate”, a declarat tenorul Octavian Ene.
La rândul lui, tenorul Tomer Weissbuch este nerăbdător şi spune ce crede că ar putea fi foarte interesant pentru spectatori: „Fiecare dintre noi, Octavian Ene şi cu mine, aduce altă perspectivă asupra lui Romeo, aşa că spectatorii vor avea parte de două experienţe complet diferite. E acelaşi spectacol, dar totuşi diferit”.
După seria „Romeo şi Julieta”, programul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical continuă în luna septembrie cu alte spectacole mult aşteptate: „My Fair Lady” (18, 20, 21 septembrie) şi „Rebecca” (25, 27, 28 septembrie).