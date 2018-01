Un trailer pentru filmul „Friends” a devenit viral pe rețelele de socializare

În ultimele zile, un nou trailer a circulat pe rețelele de socializare dând speranță milioanelor de fani ai serialului „Friends”. După 14 ani de când s-a încheiat mult îndrăgitul serial, acest trailer a oferit bucurie telespectatorilor care sperau ca producătorii serialului „Friends” să urmeze exemplul serialului „Sex and the City”și să lanseze un nou film.

Din păcate, trailer-ul este un fals, creat de un fan. Clipul s-a bucurat de un real succes pe internet, strângând în doar câteva zile aproape 4 milioane de vizualizări.

Clipul „The One With The Reunion” durează 3 minute și conține scene din filmele în care actorii au jucat după încheierea serialului, precum serialul „Cougar Town”.

Din 2004, când a rulat ultimul episod, fanii îndrăgitului serial, care s-a bucurat de un succes incredibil în anii '90, au sperat la o continuare.