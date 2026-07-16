Pîslaru, despre mesajul ironic al DIICOT: „Râdem, glumim, dar nu când este vorba de viața a peste 400 de oameni”

Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a reacționat după mesajul ironic publicat de DIICOT pe Facebook, interpretat în spațiul public ca o aluzie la afirmațiile sale privind lipsa unei informări înaintea descinderilor din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Oficialul susține că adevărata problemă nu este ironia în sine, ci modul în care instituțiile statului colaborează pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

Pîslaru a declarat, joi seară, la Euronews România, că postarea DIICOT i-a fost adresată direct, însă consideră că reacția sa personală este lipsită de importanță în comparație cu miza reală a situației, scrie News.ro.

„Problema majoră nu este ironia de pe Facebook, problema majoră este cum colaborează instituţiile pentru a se asigura că vieţile oamenilor nu sunt puse în pericol. Ironia mi-a fost adresată în mod direct şi ceea ce cred că s-a înţeles mai puţin este că reacţia mea ca persoană este mai puţin relevantă. Problema pe care românii o au este dacă statul român, prin instituţiile sale, are grijă şi îi protejează. Şi atunci aş vrea să scoatem de pe masă ego-ul meu sau dacă am fost sau nu lezat în amorul propriu că m-a ironizat o instituţie a statului, nu despre asta este vorba! Pe mine nu mă atinge această ironie, pentru mine este important: îmi fac datoria zi de zi, ne facem cu toţii în instituţiile statului datoria zi de zi?”, a afirmat ministrul.

„Viețile a 400 de oameni au fost puse în pericol”

Acesta a precizat că ziua în care au avut loc descinderile în Bihor a fost una dintre cele mai dificile din viața sa profesională, întrucât a fost nevoit să gestioneze relocarea a peste 400 de persoane scoase din centrele ilegale.

„În primul rând, pot înţelege ironia, pot înţelege lucrurile pe care încearcă cumva să aibă aşa, un fel de glumă ca pretext. Ceea ce cred însă că este important este să înţelegem că aici nu este vorba de supărarea mea că cineva nu m-a anunţat. Aici este vorba de faptul că vieţile a 400 de oameni au fost puse în pericol pentru că o operaţiune care este planificată de peste un an de zile nu a avut în vedere modul în care operaţiunea aceasta complexă de relocare a oamenilor ar trebui făcută. Prin existenţa asistenţilor sociali în triaj, prin stabilirea din timp a locurilor în care ar trebui duşi oamenii respectivi... vă daţi seama, noi am ajuns să îi luăm la nouă ore distanţă de mers cu maşina, până în Giurgiu. Preocuparea mea principală în acea zi, şi acuma la fel, este legată de sănătatea şi viaţa oamenilor respectivi care au fost puşi în pericol de această lipsă de pregătire”, a spus Dragoș Pîslaru.

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Ministrul a amintit că a depus un jurământ odată cu preluarea mandatului și a susținut că nu ar fi avut nicio obiecție față de operațiunea DIICOT dacă nu ar fi primit, în dimineața respectivă, un apel prin care i se solicita sprijin pentru persoanele evacuate din Bihor.

„Nu este vorba de supărarea mea personală, este vorba de faptul că avem nevoie de protocoale interinstituţionale care să prevină apariţia unor astfel de situaţii şi atunci pot acepta glume, dar când e vorba de vieţi omeneşti nu este ceva cu care să poţi să glumeşti. În tensiunea pe care o avem acum în societate, aş prefera să ne concentrăm pe problemele românilor şi nu pe reacţia mea la modul în care dumnealor au ales să pună în pagină acest lucru”, a adăugat el.

Pîslaru: „Hai să vedem cum colaborăm mai bine”

Dragoș Pîslaru a subliniat că nu consideră necesar să fie informat în avans despre anchetele penale în care nu este nevoie de intervenții urgente din partea autorităților pe care le coordonează. În schimb, spune că este esențială o colaborare eficientă între instituțiile statului în situațiile care implică protejarea unor persoane vulnerabile.

„Este foarte important să înţelegem că da, râdem, glumim. Dar nu când este vorba de viaţa a peste 400 de oameni. Cred că este nevoie să ne respectăm instituţiile şi mai ales să respectăm românii în slujba cărora suntem. Nu cred că escaladarea vreunui conflict între puterea judecătorească şi puterea executivă creşte încrederea românilor în stat. Am vorbit cu foarte multe persoane în ultima perioadă care nu fac diferenţa între o instituţie dintr-o anumită putere sau din altă putere, lumea se uită la statul român. Statul român, în totalitatea sa, ajută, protejează, are grijă de cetăţenii săi, da, nu. Şi atunci cred că cel mai potrivit răspuns şi înţelept răspuns este hai să vedem cum colaborăm mai bine astfel încât să nu stăm să punem ironii pe Facebook, ci să livrăm lucrurile pe care oamenii le aşteaptă”, a declarat ministrul.

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Cum a apărut disputa dintre DIICOT și ministrul Pîslaru

Reacția vine după ce DIICOT a publicat miercuri, pe Facebook, o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale însoțită de mesajul: „Astăzi suntem şi la Casa de Pensii.;) Scuze că nu am anunţat înainte!”.

Postarea a fost interpretată drept o ironie la adresa ministrului interimar al Muncii, în contextul în care fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, a susținut că a fost demisă pentru că nu l-ar fi informat pe Dragoș Pîslaru despre descinderile DIICOT din 30 iunie, din județul Bihor.

Ulterior declarațiilor Alexandrei Zară, ministrul a explicat că a decis înlocuirea acesteia cu un specialist cu experiență, afirmând că a „înlocuit o domnişoară cu 27 de ani de viaţă cu un profesionist cu peste 30 de ani de experienţă profesională în domeniu”. Totodată, el a susținut că „absolut nimic din CV-ul doamnei Zară nu putea vreodată să justifice numirea ei, la 26 de ani, în funcţia de preşedinte ANPDPD” și că numirea acesteia a fost făcută exclusiv pe criterii politice, aceasta fiind fiica lui Ovidiu Zară, consilier general al Capitalei din partea AUR.

Editor : Ana Petrescu