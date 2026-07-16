Dragoș Pîslaru promite „surprize plăcute” în proiectul legii salarizării unitare: „Ce sidicatele au pus ca probleme e asigurat”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă că sindicatele din sistemul bugetar protestează din cauza versiunii publicate în luna mai a proiectului legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice. El promite „o serie întreagă de surprize plăcute” în proiectul pe care îl va propune.

„Ce pot să înţeleg este că, nepublicând versiunea la care am lucrat timp de trei luni de zile, este firesc că există o anumită agitaţie, pentru că ne apropiem de finalul perioadei în care trebuie adoptată şi sindicatele consideră că este firesc să existe cel puţin o rundă de consultare pe noul proiect. Ei protestează cu privire la varianta din luna mai, acea variantă de 8 miliarde care a fost publicată pe site. Ceea ce am făcut începând cu luna mai până astăzi este să ascultăm sindicatele, instituţiile şi după ce am văzut care sunt solicitările dumnealor am început să le integrăm şi apoi am avut consultări în permanenţă în perioada asta, mai ales în ultima lună, cu Comisia Europeană şi cu Ministerul de Finanţe pentru a acomoda o creştere de buget pentru acest proiect de lege a salarizării, având în vedere că solicitările puse cap la cap ale sindicatelor şi instituţiilor erau cam la 27 de miliarde şi noi am plecat, după cum vă aduceţi aminte, cu un acord politic la 8 miliarde, e o diferenţă destul de mare şi atunci mi-a fost foarte clar că este nevoie să creştem această anvelopă pentru a putea acomoda problemele pe care le-au ridicat, unele dintre ele extrem de valide”, a explicat Dragoş Pîslaru la Euronews România, citat de News.ro.



El a promis „o serie întreagă de surprize plăcute” în proiectul pe care îl va propune privind legea salarizării unitare.



„Ce pot să spun (...) este că vor avea o serie întreagă de surprize plăcute, pentru că lucrurile pe care le-au sesizat cu experienţa pe care o au în domeniul acesta sunt lucruri pe care le vor regăsi. (...) Vă pot spune că ceea ce am spus iniţial, principiul de protecţie a veniturilor, în versiunea finală a legii este betonat, adică este, în acest moment, acoperit în toate felurile. Adică dacă cineva intră în sistem şi există vreun coleg de-al lui care ar face aceleaşi lucruri, i s-ar echivala veniturile cu cel care este în sistem, dacă acea persoană are protecţia veniturilor, şi persoana care intră în sistem ar avea-o. Adică principiul la muncă egală, plată egală va fi păstrat şi nu vor exista discriminări. Pe scurt, tot ceea ce sidicatele au pus ca probleme, în acest moment, din perspectiva protecţiei veniturilor este asigurat”, a precizat ministrul interimar al Muncii.

Editor : A.P.