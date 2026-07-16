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Pîslaru anunță controale în 14 județe și schimbări legislative, după scandalul azilelor din Bihor

Data actualizării: Data publicării:
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Imagini din timpul perchezițiilor de la azilele ilegale din Bihor. Sursă: DIICOT
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Din articol
Modificări legislative, după cazul azilelor ilegale Discuții cu directorii centrelor care au preluat cele 400 de persoane

Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a anunțat că vor fi făcute controale în 14 județe în care funcționează așezăminte sociale private și a adăugat că pregătește modificări legislative pentru a elimina lacunele care au permis funcționarea unor azile fără licență.

Ministrul a declarat, joi seară, la Euronews România, că a solicitat Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) să verifice situațiile identificate anterior de Inspecția Socială și să realizeze evaluări complete ale beneficiarilor.

„Am cerut o analiză a tuturor cazurilor similare, potenţiale, pe care le-a depistat Inspecţia Socială de-a lungul anilor şi am acum o situaţie pe care o să o fac publică, probabil mâine (vineri - n.r.), cu privire la unde sunt aceste persoane în 14 judeţe din ţară. Ce măsuri am dispus este foare important, pentru că am cerut DGASPC-urilor să se ducă şi să creeze acele evaluări multidisciplinare care au lipsit la triajul pe care l-am avut acum”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

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Modificări legislative, după cazul azilelor ilegale

Ministrul spune că analizează, împreună cu premierul Ilie Bolojan, modificări legislative care să elimine vulnerabilitățile din sistem și să împiedice repetarea unor situații similare.

„Ultima parte este că am început să ne uităm la nişte modificări legislative, anunţate de altfel şi de prim-ministrul Ilie Bolojan, cu care am avut o discuţie lungă, penru a vedea care sunt lacunele legale care ne-au făcut să fim în această situaţie”, a subliniat ministrul.

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Discuții cu directorii centrelor care au preluat cele 400 de persoane

Dragoș Pîslaru a anunțat că vineri va avea o întâlnire cu directorii centrelor în care au fost relocate cele aproximativ 400 de persoane aflate în grija familiei Pașca.

Ministrul a precizat că există fondurile necesare pentru îngrijirea acestora până la sfârșitul anului.

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Editor : Ana Petrescu

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