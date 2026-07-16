Grindeanu, optimist că va aduna voturi pentru un guvern PSD în august, dar nu dezvăluie strategia de teamă că va fi „dinamitată”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, se arată optimist cu privire la faptul că, până în luna august, PSD ar putea aduna cele 233 de voturi cu care ar putea trece guvernul propus de PSD prin Parlament. El spune că nu vrea să dea detalii cu privire la strategia prin care ar reuşi acest lucru pentru ca tentativa sa să nu fie „dinamitată” de cei care „doresc să se ţină de scaune”.

„Eu îmi doresc, şi fac tot ceea ce pot, să avem un guvern cât mai repede. Sper să am succes din acest punct de vedere. În acest moment pot să spun că nu am încă numărul necesar, adică minim 233 de voturi din Parlament, prin care să arăt că pot trece un guvern. Dar asta nu înseamnă că în zilele şi următoarele săptămâni nu voi încerca să strâng acest număr, astfel încât să avem un guvern stabil. (...) Eu sunt, să ştiţi că am o doză destul de mare de optimism că vom putea face un guvern la sfârşitul acestei veri. În august, august e ultima lună de vară”, a afirmat Sorin Grindeanu, joi, într-un interviu acordat Antena 3, potrivit News.ro.

Întrebat de unde ar primi voturi, de la AUR care vrea să aibă oameni în Guvern sau dacă ar rupe o parte din PNL, lucru care a eşuat odată cu tentativa de învestire a Guvernului Adrian Veştea, Grindeanu a refuzat să discute despre strategia pentru a aduna voturi.

„Dacă dezvolt s-ar putea să... cei care doresc în continuare să se ţină aşa de scaune şi să păstreze această stare proastă, să dinamiteze orice încercare de a forma un nou guvern, aşa cum au făcut luni la Cotroceni, când UDMR-ul şi minorităţile au venit cu propuneri rezonabile, cu care noi am fost de acord şi pe care le-au respins PNL şi USR”, a explicat Grindeanu.

Editor : Liviu Cojan