Animaţia care a debutat pe primul loc în box office-ul românesc

Filmul de animaţie "Incredibilii 2/ Incredibles 2" (Disney - Pixar) a debutat pe primul loc în box office-ul românesc în weekendul de lansare, generând încasări de 836.331 de lei, scrie News.ro.

Foto: Shutterstock

Animaţia "Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă" a coborât un loc, pe poziţia a doua, în al treilea weekend de la lansare, fiind vizionat de 28.341 de spectatori şi având încasări de 565.324 de lei, potrivit cifrelor oferite de Cinemagia.

Pe poziţia a treia debutează drama romantică "Supravieţuind pe mare/ Adrift", cu Shailene Woodley şi Sam Claflin în rolurile principale, care a avut încasări de 428.840 de lei şi a fost urmărită de 21.280 de spectatori.

Filmul de acţiune "Equalizer 2", de Antoine Fuqua, cu Denzel Washington în rol principal, a coborât două locuri, situându-se pe poziţia a patra în al doilea weekend de la premieră, cu încasări de 368.860 de lei după ce a fost vizionat de 16.698 de cinefili.

Un alt film de acţiune, "Skyscraper. Infernul din zgârie nori", cu Dwayne Johnson în rol principal, a coborât, după a treia săptămână de la debutul în clasament până pe poziţia a cincea. Lungmetrajul a generat încasări de 246.157 de lei şi a fost vizionat de 10.589 de spectatori.

Musicalul "Mamma Mia! O luăm de la capăt/ Mamma Mia! Here We Go Again", cu Meryl Streep, Cher, Colin Firth şi Pierce Brosnan în distribuţie, a coborât trei locuri în clasament, situându-se pe poziţia a şasea după a doua săptămână de la lansare. Filmul a generat încasări de 195.479 de lei şi fiind vizionat de 9.328 de spectatori.

Filmul SF "Omul Furnică şi Viespea/ Ant-Man and the Wasp", regizat de Peyton Reed, cu Paul Rudd şi Evangeline Lilly, a coborât, după al patrulea weekend de la premieră, două poziţii, până pe locul al şaptelea. El a generat încasări de 107.223 de lei.

Comedia "Tag. Dă-o mai departe", cu Annabelle Wallis, Jeremy Renner, Jon Hamm, Leslie Bibb, Rashida Jones, Isla Fisher, Ed Helms, în regia lui Jeff Tomsic, a coborât două poziţii, până pe locul opt în top, având încasări de 79.581 de lei şi fiind urmărită de 3.738 de spectatori.

După al şaselea weekend de la premieră, filmuld e acţiune "Ocean's 8: Jaf cu clasă" s-a clasat pe poziţia a noua, cu încasări de 43.466 de lei şi 1.970 de spectatori.

Pe poziţia a zecea a clasamentului se află "Jurassic World: Un regat în ruină/ Jurassic World: Fallen Kingdom" cu 37.020 de lei încasări şi 1.673 de spectatori.

