Zeci de crescători de animale au protestat în Hunedoara, la poarta uneia dintre fermele lui Dumitru Andreșoi, președintele celei mai mari asociații de ovine din România, pe care îl acuză că le datorează milioane de euro pentru miei cumpărați și exportați în Algeria. Fermierii spun că nu și-au primit banii, iar unii dintre ei susțin că au ajuns în situații financiare dificile.

Potrivit protestatarilor, valoarea totală a sumelor restante ar depăși 7 milioane de euro. Oamenii spun că au venit din mai multe zone ale țării pentru a cere explicații și plata banilor.

„Nu avem nevoie să ne certăm, să vină să ne zică că ne dă banii și gata. Avem și noi copii, familii”, a spus unul dintre fermieri.

„Venim la ei și au închis poarta, au adus acolo bodyguarzi să-i păzească când venim după bani (...) își bate joc de noi”, a declarat acesta.

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, a vorbit despre existența unui grup de firme acuzate că nu și-ar respecta obligațiile față de crescătorii de animale.

„E vorba de un grup de 6 firme care nu se comportă onest cu crescătorii de animale și înțeleg că suma este de peste 7 milioane de euro”, a declarat Emil Dumitru, adăugând că „oamenii și-au pus bazele în sumele de bani pe care trebuiau să le primească”, a mai spus secretarul de stat.

Dumitru Andreșoi respinge însă acuzațiile privind valoarea datoriilor și susține că restanțele sunt mai mici decât cele reclamate de protestatari. Fermierul afirmă că o parte dintre crescători și-au primit deja mare parte din bani și că plățile continuă.

„Unii și-au primit 80% din bani. O să-i primească toți, nu rămâne nimeni (...) O să-i primească. Sunt niște întârzieri ca la toată lumea. (...) Noi dăm, săptămânal au făcut plăți firmele mele”, a declarat Dumitru Andreșoi.

După mai multe ore de protest, reprezentanții firmei au început negocieri cu oamenii adunați la poartă.

Bianca Andreșoi, reprezentant al firmei și fiica fermierului acuzat, a declarat că societatea încearcă să clarifice situația fiecărui crescător care reclamă datorii restante.

„Eu i-am rugat pe colegii mei să ia de la dânșii un tabel să vedem cine sunt oamenii, că noi nu știm cine sunt oamenii, ca să putem scoate situațiile financiare, să vedem exact. (...) Sunt oameni care mai au de luat parțial din anul trecut”, a spus aceasta.

Numele lui Dumitru Andreșoi a mai apărut într-un dosar penal instrumentat de Parchetul European. În urmă cu doi ani, fermierul a fost reținut într-un dosar privind o presupusă fraudă cu fonduri europene de peste 2 milioane de euro. Procurorii îl acuză că, împreună cu trei angajați APIA Hunedoara, ar fi obținut timp de cinci ani subvenții pentru terenuri fictive. În prezent, Dumitru Andreșoi se află sub control judiciar.

