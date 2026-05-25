Video Moscova amenință Kievul cu noi atacuri. Îndemnul lui Serghei Lavrov pentru cetățenii străini din capitala Ucrainei

Un centru comercial arde în urma unui atac rusesc asupra orașului Kiev, Ucraina, duminică, 24 mai 2026.Foto: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

La o zi după ce a utilizat împotriva Ucrainei racheta hipersonică cu capacitate nucleară Oreșnik, Rusia anunță că va lansa noi bombardamente asupra Kievului, îndemnându-i pe cetățenii străini să părăsească de urgență capitala ucraineană.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a transmis că Moscova va lansa mai multe lovituri asupra centrelor de decizie, dar și a posturilor de comandă ucrainene. Avertismentul vine în contextul în care Rusia a lansat în ultimele zile mai multe bombardamente puternice împotriva țării.

Kievul a fost lovit cu drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, inclusiv cu Oreșnik. Vizate au fost și alte regiuni ucrainene precum Odesa, Harkov, Poltava și Sumî. 

Forţele ruse au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac combinat de amploare cu rachete şi drone asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, lovind clădiri rezidenţiale şi alte infrastructuri din capitală. Cel puţin patru oameni au murit şi alte cel puțin 60 au fost rănite în urma atacului, au raportat oficialii.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a cerut duminică, 24 mai, mai mult sprijin din partea aliaților în fața agresiunii rusești.

Şeful diplomaţiei ucrainene a publicat videoclipuri şi imagini pe X cu efectele atacului, între care pagubele suferite de Ministerul Afacerilor Externe, lucru fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial. 

„Solicităm capacităţi defensive suplimentare, inclusiv protejarea spaţiului nostru aerian, investiţii în industria noastră de apărare, o presiune mai mare asupra Rusiei şi, printre altele, decizii politice ferme privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", scris Sîbiga pe contul său de X. 

