Video Kelemn Hunor îi cere demisia din funcția de ministru al Culturii lui Demeter Andras Istvan, după scandalul înregistrării cu înjurături

Data actualizării: Data publicării:
Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii.
Kelemen Hunor i-a cerut oficial demisia ministrului interimar al Culturii, Demeter András István, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care politicianul folosește cuvinte greu de reprodus la adresa interesului național al României. În urma publicării înregistrărilor și liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a cerut public demisia lui Demeter. 

ACTUALIZARE 17.15. Kelemen Hunor i-a cerut public demisia ministrului Demeter, după apariția înregistrării scandaloase. Liderul UDMR a scris pe rețelele sociale: 

„A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter András István, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre.
Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile.
În această situație există o singură cale corectă: demisia ministrului.
I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre.”

 

Știrea inițială: 

În timpul unei discuții cu angajați ai ministerului, Demeter rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România, transmite 2mnews.ro. , unde poate fi ascultată și înregistrarea. 

Digi24.ro redă mai jos fragmentul din discuția publicată de sursa citată fără a interveni pe text: 

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în Consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea Radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem Radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f**ți cu p**a îndoită aicea ”.

Cum se apără Demeter András István

Într-o discuție telefonică cu Știri din Maramureș, ministrul nu a contestat existența înregistrării, afirmând:

„Nu neg că ea există (…) era despre dosarul Parchetului (…) Nu am ce să neg”.

Oficialul a explicat că afirmațiile sale vizau contextul achiziției Radio Chișinău și riscul ca postul să fie cumpărat de interese rusești. Demeter a insistat că, în fond, a acționat în interesul României.

„Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar (…) nu-mi reproșez nimic, pentru că am slujit (…) interesul României”, a spus ministrul

Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie „editată” sau chiar „contrafăcută”, deși anterior nu contestase autenticitatea ei.

Csoma Botond îi cere demisia lui Demeter

Purtătorul de cuvânt al UDMR și liderul deputaților din Parlament a cerut public demisia ministrului interimar. 

„Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a scris acesta pe rețelele sociale. 

Reacția lui Demeter András István pentru Digi24.ro

Ministrul interimar neagă că ar fi făcut declarațiile pe care le-a citat presa locală. Acesta clamează că nu-și amintește „să fi avut loc asemenea afirmații” și nici că ar fi folosit acele cuvinte. 

Demeter susține că în perioada 2010-2012, când a fost președintele Societății Române de Radiodifuziune, a făcut tot ce a putut pentru a repara teroarea prin care rușii au împușcat jurnaliștii români din Chișinău în perioada de de ocupație sovietică incipientă. 

Oficialul mai declară că va face demersuri pentru ca autoritățile competente să verifice dacă această înregistrare este autentică și, dacă se va constata că este adevărată, își va prezenta demisia. 

Editor : A.R.

