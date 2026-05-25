Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna premier

Eugen Tomac, actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, este varianta preferată de șeful statului pentru desemnarea unui nou premier, potrivit surselor Digi24, pentru a soluționa actuala criză politică și guvernamentală, declanșată prin înlăturarea cabinetului Bolojan, prin moțiune de cenzură. Eugen Tomac este europarlamentar și președintele PMP, iar cariera sa politică s-a construit în jurul temei românilor din diaspora și a relației cu Republica Moldova. Acesta, de asemenea, l-a susținut pe Nicușor Dan în campania electorală a fostului primar al Capitalei pentru prezidențiale.

Nicușor Dan ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar și fără o nouă rundă de consultări formale, potrivit surselor politice Digi24. Sursele susțin că Eugen Tomac ar putea fi desemnat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, posibil chiar mâine.

Există pe masă și scenariul lansat de președintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit căruia prima propunere de premier ar putea să nu treacă de votul Parlamentului, urmând ca abia a doua desemnare să reușească formarea unei majorități.

Cine este Eugen Tomac

Născut pe 28 iunie 1981, în satul Babele, raionul Ismail, pe teritoriul actual al Ucrainei, Eugen Tomac provine dintr-o familie de români basarabeni. A venit în România la începutul anilor 2000. Eugen Tomac este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani. În prezent, este deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului Mișcarea Populară.

Cariera sa politică s-a construit în jurul temei românilor din diaspora și a relației cu Republica Moldova, domenii care aveau să îi definească întreaga activitate publică.

Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului.

Între 2009 și 2012 Eugen Tomac a fost secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, scrie presidency.ro.

În 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, iar ulterior a devenit unul dintre fondatorii și liderii Partidul Mișcarea Populară. În perioada 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României, iar din 2019 e europarlamentar.

În ultimii ani, Eugen Tomac, președinte PMP din 2022, și-a consolidat profilul european. În octombrie 2025, Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Totodată, Eugen Tomac și partidul condus de el l-au susținut pe Nicușor Dan și măsurile propuse de acesta, ca primar, în Consiliul General al Primăriei Municipiului București.

Pe lista scurtă care ar fi analizată în aceste zile se află mai multe figuri din zona economică și instituțională, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete. 

