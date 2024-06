A murit Shifty Shellshock, liderul trupei Crazy Town şi interpretul celebrei piese „Butterfly”. Avea 49 de ani

Shifty Shellshock, liderul trupei rap rock Crazy Town, care a cântat melodia de succes „Butterfly”, a murit. El avea 49 de ani.



Potrivit site-ului Los Angeles County Medical Examiner's, Shellshock - al cărui nume la naştere era Seth Binzer - a murit luni, la reşedinţa sa. Cauza nu a fost încă dezvăluită, scrie News.ro.

Shellshock l-a cunoscut pe co-fondatorul Crazy Town, Bret Mazur, în 1992. Ei au început să facă muzică sub numele de Brimstone Sluggers, dar până în 1999, numele lor a fost schimbat în Crazy Town, iar trupa i-a inclus pe Rust Epique, James Bradley Jr. (aka JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (aka DJ AM) şi Antonio Lorenzo "Trouble" Valli. Albumul de debut al Crazy Town, "The Gift of Game", a fost lansat în noiembrie 1999, iar trupa a susţinut turneul Red Hot Chili Peppers la scurt timp după aceea.

În octombrie 2000, Crazy Town a lansat "Butterfly" ca al treilea single de pe albumul "The Gift of Game". Piesa a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 timp de două săptămâni consecutiv şi a devenit cel mai mare hit al trupei.

Shellshock are trei copii: Halo, Gage şi Phoenix.

Editor : A.P.