Actorul britanic Terence Stamp, celebru pentru rolul Generalului Zod din „Superman", a murit la 87 de ani

LAST NIGHT IN SOHO (2021)
Actorul britanic Terence Stamp, celebru pentru rolul Generalului Zod din „Superman”, a murit la 87 de ani. Foto. Profimedia
Roluri celebre și viața personală Declin și retragere temporară Revenirea în atenția publicului

Terence Stamp, actorul englez nominalizat la Oscar, cunoscut pentru rolul Generalului Zod în filmele originale Superman, a murit la vârsta de 87 de ani. De-a lungul unei cariere de șase decenii, el a jucat în producții celebre precum The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Far From the Madding Crowd și Valkyrie, relatează The Guardian.

Actorul britanic a murit duminică dimineață, a anunțat familia sa într-o declarație transmisă agenției de presă Reuters.

„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze oamenii mulți ani de acum înainte”, a transmis familia.

Născut în Stepney, estul Londrei, într-o familie din clasa muncitoare, pe 22 iulie 1938, Stamp a urmat liceul, iar apoi a început o carieră în publicitate.

După ce a obținut o bursă pentru școala de teatru, a devenit celebru în anii ’60, debutând în rolul principal din Billy Budd, un film din 1962 despre un tânăr marinar naiv din secolul al XVIII-lea.

Interpretarea i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și un Glob de Aur pentru cel mai bun debutant.

Roluri celebre și viața personală

Terence Stamp și-a consolidat reputația de actor de roluri negative, remarcându-se în Superman și Superman II în rolul Generalului Zod, dar și ca răpitorul Freddie Clegg în The Collector sau sergentul Troy în Far From the Madding Crowd.

În anii săi de glorie din anii ’60, Stamp era cunoscut pentru frumusețea sa, pentru simțul modei și pentru relațiile sale cu femei celebre, printre care actrița Julie Christie, alături de care a jucat ulterior în Far From the Madding Crowd, și supermodelul Jean Shrimpton.

Relația cu Christie a durat doar un an, dar a fost imortalizată de trupa Kinks în piesa Waterloo Sunset, cu versul „Terry meets Julie”, considerat o referire la cei doi.

Stamp a fost luat în considerare pentru a-l înlocui pe Sean Connery în rolul lui James Bond, după ce acesta a renunțat la franciză, însă a spus că ideile sale radicale despre modul în care ar fi interpretat personajul l-au speriat pe producătorul Harry Saltzman.

„Cred că ideile mele despre asta l-au speriat pe Harry. Nu am mai primit niciun al doilea telefon de la el”, a spus actorul.

Declin și retragere temporară

Actorul britanic a petrecut o perioadă în Italia, colaborând cu regizorii Pier Paolo Pasolini și Federico Fellini, dar când s-a întors la Londra la sfârșitul anilor ’60 a constatat că faima lui se diminuase.

„Când s-au încheiat anii ’60, cred că, pentru că eram atât de identificat cu acea perioadă, m-am terminat și eu odată cu ea”, a declarat ulterior pentru BBC Radio 4, la Desert Island Discs.

„Am crezut că dacă pot fi frumos, dacă pot fi de succes și dacă pot fi faimos, totul va fi rezolvat. Și când toate astea s-au terminat, mi-am spus că a fost multă distracție, dar nu a existat nicio satisfacție reală, profundă, interioară”, a povestit el.

S-a îndepărtat o vreme de actorie, cumpărând un bilet în jurul lumii și ajungând în India, unde a studiat yoga și a trăit într-o comunitate spirituală.

Deși a descris această decizie drept „epică”, Stamp a recunoscut că era „devastat”.

„Nu mi-am imaginat niciodată că se va întâmpla asta. Am crezut mereu că după șase luni sau cam așa, va apărea un rol grozav, dar nu a apărut nimic”, a spus el la Desert Island Discs.

Revenirea în atenția publicului

În 1976, i s-a oferit cel mai important rol al său, și anume Generalul Zod în primul film Superman.

Întors pe marele ecran, în deceniile care au urmat a apărut în zeci de producții, inclusiv Star Wars: Episodul I – Amenințarea fantomei, A Song for Marion, The Adjustment Bureau și Last Night in Soho.

„Singurele mele regrete”, spunea la Desert Island Discs, „sunt filmele pe care le-am refuzat pentru că mi-a fost teamă.” Menționând Camelot și Romeo și Julieta cu Audrey Hepburn, a adăugat că ar fi vrut „să le am în repertoriu”.

Una dintre cele mai apreciate interpretări ale sale a fost în 1994, în filmul australian The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, unde a jucat rolul unei femei transgender, pentru care a primit nominalizări la BAFTA și Globurile de Aur.

Stamp urma să revină într-o continuare a filmului Priscilla, după cum a confirmat anul trecut regizorul Stephan Elliott.

Elliott l-a descris pe Stamp, atunci în vârstă de 85 de ani, drept „cel mai în formă bărbat pe care l-am întâlnit vreodată, care nu a băut niciodată și practic mănâncă iarbă”.

„I-a luat mult timp să se gândească până a ajuns la o decizie, dar în cele din urmă mi-a spus: «Știi ce? Ai dreptate. Nu am terminat încă. Povestea nu a fost spusă»”, a povestit regizorul pentru The Guardian.

