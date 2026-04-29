Preşedintele Nicuşor Dan participă azi la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări

nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan, prezent în Croaţia la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, va participa miercuri la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al I3M.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului va fi în Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei, alături de reprezentanţi ai mediului financiar şi de afaceri din regiune, dar şi din SUA, Japonia, Coreea de Sud şi Canada. Vor fi prezente şi instituţii financiare internaţionale, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation şi Japan External Trade Organization. Evenimentul este prezentat ca o platformă majoră de mobilizare a investiţiilor, în special în sectorul energetic.

Forumul reuneşte peste 1.200 de participanţi din 45 de state, reprezentând 174 de entităţi oficiale şi peste 700 de companii şi instituţii financiare. Administraţia Prezidenţială notează că participarea numeroasă a companiilor româneşti arată interesul mediului privat pentru proiectele regionale.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia). Grecia a devenit al 13-lea membru al Iniţiativei în 2023, în urma Summitului de la Bucureşti.

Iniţiativa are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale Uniunii Europene prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
3
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Digi Sport
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1015118114
Nicușor Dan, întrevedere cu cancelarul Austriei, Christian Stocker: „Este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”
Ludovic-Orban-Nicusor-Dan-scaled
Ce sfat îi dă Ludovic Orban președintelui în criza politică actuală. Dacă nu face asta, „următoarea țintă” va fi chiar el
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern cu AUR: Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR: „Era un scenariu previzibil”. Ce spune despre Ilie Bolojan și alegerile anticipate
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul lui Nicușor Dan după ce România a ajutat la repatrierea a doi spioni moldoveni reținuți în Rusia
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
Ludovic Orban.
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră...
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”...
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
Ultimele știri
Șeful Trezoreriei SUA afirmă că blocada va obliga în curând Iranul să „își reducă producția de petrol”
De la ce vârstă devine obligatorie grădinița și cine are prioritate la înscriere. Cum afectează lipsa grupelor intrarea la școală
Cu orice preț. Lukașenko insistă să se exploateze terenurile contaminate de explozia de la Cernobîl, la 40 de ani de la accident
Citește mai multe
