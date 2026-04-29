Regele Charles a îndemnat SUA să rămână fidele aliaților lor occidentali. Discurs călduros și plin de umor în Congresul american

King Charles III Addresses a Joint Session of Congress
Regele Charles, adresându-se Congresului SUA. Foto: Profimedia
Replici la adresa unui președinte american care denigrează Alianța Atlantică Provocări „prea mari pentru ca o țară să le poată face față singure”

Aflat în vizită în SUA, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ținut un discurs călduros și plin de umor în Congresul Statelor Unite, în care a reamintit însă fără echivoc importanța unei alianțe transatlantice afectate de Trump. NATO, Ucraina și Marina Regală au fost printre temele abordate de regele Marii Britanii în discursul său în fața Congresului marți după-amiază. Discursul intervine într-un moment în care „relaţia specială” cu Regatul Unit este zguduită de tensiuni puternice legate de războaiele din Iran şi Ucraina.

Regele şi-a început marţi discursul în plenul Congresului Statelor Unite condamnând tentativa de asasinat împotriva preşedintelui Donald Trump de sâmbătă, subliniind că actele de violenţă împotriva democraţiei „nu vor avea niciodată succes”.

„Ne întâlnim, de asemenea, după incidentul petrecut nu departe de această clădire impunătoare care a încercat să atenteze la conducerea naţiunii voastre şi să semene frică şi discordie pe scară largă. Permiteţi-mi să spun cu o hotărâre neclintită: astfel de acte de violenţă nu vor avea niciodată succes”, a declarat acesta de la tribuna Capitoliului, în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent vicepreşedintele american JD Vance, dar nu şi Trump.

Replici la adresa unui președinte american care denigrează Alianța Atlantică

Deși Donald Trump a lipsit de la Capitoliu din motive de protocol, era greu să nu interpretezi remarcile sale, rostite pe un ton curtenitor, dar lipsit de ambiguitate, ca replici la adresa unui președinte american care denigrează Alianța Atlantică, abandonează ucrainenii și își bate joc de marina britanică, comentează Le Figaro.

Reamintind importanța legăturilor dintre Statele Unite și țara sa, suveranul a răspuns insistând asupra valorilor comune, după luni de provocări din partea lui Donald Trump, care a declanșat cea mai gravă criză de încredere în relațiile transatlantice de generații întregi.

Fără a căuta confruntarea, în conformitate cu statutul său de autoritate, Charles al III-lea a schițat, în mod implicit, tot ceea ce separă aliații europeni de administrația Trump: în ceea ce privește clima, statul de drept, relevanța Alianței Atlantice (NATO) sau chiar Ucraina. Suveranul britanic a spus că se roagă ca „să ignorăm apelurile insistente de a ne retrage tot mai mult în noi înșine”.

Regele Charles al III-lea i-a îndemnat pe membrii Congresul american să dea dovadă de o „hotărâre de neclintit” pentru apărarea Ucrainei, într-un moment în care ajutorul militar al Statelor Unite pentru Kiev este pus sub semnul întrebării la Washington.

Această „hotărâre de neclintit” este necesară „pentru a obţine o pace justă şi durabilă”, a afirmat suveranul britanic.

Alianţa dintre cele două ţări „nu se poate baza pe succesele din trecut”, a declarat suveranul britanic în faţa congremenilor americani care îi susţin cauza, după ce a fost primit în dimineaţa zilei de Donald Trump cu un fast rar întâlnit la Casa Albă.

Provocări „prea mari pentru ca o țară să le poată face față singure”

„Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari pentru ca o ţară să le poată face faţă singură”, a afirmat Charles al III-lea, îndemnând cele două ţări să-şi apere valorile comune şi să reziste apelurilor de a se retrage „din ce în ce mai mult în sine”. A fost o critică voalată la adresa preşedintelui american, rostită de la tribuna Camerei Reprezentanţilor, în prezenţa vicepreşedintelui JD Vance şi a celor mai înalţi oficiali americani, dar în absenţa lui Donald Trump.

Congresmenii democraţi au aplaudat în mod special pasaje din discurs care menţionau echilibrul puterilor - şi în acest caz fiind văzută o referire la Donald Trump.

Charles al III-lea este doar al doilea suveran britanic care a luat cuvântul pe Dealul Capitolului din Washington, după un discurs al reginei Elizabeth a II-a, mama sa, în 1991.

Marţi, regele le-a cerut congremenilor americani să dea dovadă de o „determinare neclintită” în apărarea Ucrainei, în timp ce europenii regretă, de la revenirea lui Donald Trump la putere, o retragere a Washingtonului în ceea ce priveşte sprijinul acordat Kievului împotriva Rusiei, atât pe câmpul de luptă, cât şi în negocierile diplomatice.

 

