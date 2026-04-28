Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului". Grindeanu: „E democrație"

Victoria Stoiciu, senator PSD. Foto: Victoria Stoiciu/ Facebook

Victoria Stoiciu, senatoare din partea Partidului Social Democrat (PSD), a anunțat că a demisionat din partid la scurt timp după ce PSD și AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Senatoarea a catalogat inițiativa social-democraților de a face alianță cu AUR împotriva Guvernului drept „o linie roșie” peste care nu poate trece.

ACTUALIZARE 12:25 Sorin Grindeanu a comentat scurt într-o declarație la Parlament gestul Victoriei Stoiciu de a demisiona din PSD:

„Mă gândesc că își dă și din Senat (n.r. demisia) (...) E democrație”, a fost reacția șefului PSD.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a transmis Victoria Stoiciu, printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

Victoria Stoiciu a subliniat că este nevoie „de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală”. 

„Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem..Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment”, a adăugat senatoarea.

Ea a mai subliniat că nu poate și nu va „gira niciodată normalizarea fascismului”, alianța PSD-AUR fiind „o linie roșie peste care nu se poate trece”. 

Victoria Stoiciu este la primul mandat de parlamentar, după ce a intrat în zona politică în anul 2023, când a fost consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului de atunci, Marcel Ciolacu. 

„Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a adăugat fosta senatoare PSD. 

