Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns semnăturile necesare și depun azi moțiunea de cenzură. Ce urmează

Ilie Bolojan ar putea fi demis din funcția de premier săptămâna viitoare. PSD și AUR ar fi strâns semnăturile necesare și chiar în plus, spun surse politice pentru Digi24. Sorin Grindeanu, șeful PSD, susține că alianța cu AUR este doar de moment și rolul ei ar fi să-l lase pe Bolojan fără funcția de premier.

ACTUALIZARE 9.20 Potrivit surselor Digi24, PSD și AUR vor depune moțiunea de cenzură astăzi, după ora 12.00.

Potrivit surselor Digi24, PSD și AUR au reușit să strângă încă de luni seară semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. E vorba de 233 de voturi de care aveau nevoie cele două partide. Cele două partide aveau împreună doar 220 de semnături și au reușit să mai convingă parlamentari, fie neafiliați, fie de la alte partide pentru a semna pentru această moțiune pe care au anunțat-o, luni, chiar fostul vicepremier Marian Neacșu, dar și liderul senatorilor, Petrișor Baiu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că și-ar dori să strângă cât mai multe semnături pentru a-i demonstra lui Ilie Bolojan că trebuie să plece de la Palatul Victoria.

Și în tabăra PNL, aceștia încearcă să convingă cât mai mulți parlamentari, chiar și din opoziție, să nu voteze această moțiune.

Ce urmează

În cel mult 5 zile, această moțiune trebuie prezentată în plen, adică va fi prezentată parlamentarilor. Vor mai trece încă 3 zile până când se va dezbate și se va vota. Asta cel mai probabil se va întâmpla după minivacanța de 1 mai, luni sau marți.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Anunțul a venit în timp ce liderii partidelor pro-europene, printre care și Sorin Grindeanu, se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acestora, ambele partide vor iniția moțiunea de cenzură.

„Nu este niciun pact cu PSD (...) Este o discuție comună, s-a convenit să facem un text comun pe moțiune, pentru a nu risca să facem două moțiuni și să cadă amândouă”, a mai subliniat Petrișor Peiu.

„Orice drum începe cu primul pas”, a fost răspunsul lui Marian Neacșu, întrebat despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, în timp ce Petrișor Peiu a subliniat că s-a discutat doar despre moțiunea de cenzură și că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre ipoteza formării unei majorități parlamentare.

Potrivit lui Marian Neacșu, PSD încă susține ideea că își dorește o coaliție cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale, însă fără Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a anunţat luni că decizia politică a Biroului Permanent Național al PSD a fost în unanimitate ca deputaţii şi senatorii să semneze şi să voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și a subliniat că nu există niciun fel de acord politic post moţiune cu partidul AUR.

Între timp, liberalii au reacționat și au dat asigurări că nu vor mai face o altă alianță cu social-democrații.

Decizia PSD de a merge alături de AUR împotriva cabinetului Ilie Bolojan a fost ținută secret până în ultimul moment. Doar trei oameni din conducere știau care e următoarea mutare, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro, în timp ce alți lideri și parlamentari au aflat din presă despre moțiunea de cenzură comună.

