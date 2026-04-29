Summit „extraordinar” al țărilor din Golf, în contextul în care Emiratele Arabe Unite se pregătesc să părăsească OPEC

Liderii din Golf s-au reunit cu ocazia unei reuniuni extraordinare a CCG la Jeddah, în Arabia Saudită. Este prima întâlnire față în față dintre liderii țărilor din Golf de la începutul războiului din Iran, scrie Al Jazeera.

Pe ordinea de zi s-a aflat modul în care țările CCG vor răspunde amenințării militare reprezentate de rachetele balistice și dronele iraniene lansate cu miile asupra țărilor CCG începând cu 28 februarie.

De asemenea, s-a discutat despre modul în care se poate deschide calea navigabilă critică și vitală, Strâmtoarea Ormuz, de care depinde aproape fiecare țară din CCG pentru a transporta hidrocarburi, petrol, gaz, amoniac, heliu și alte produse esențiale pe piață, care sunt atât de vitale pentru economia globală.

Reuniunea de la Jeddah a avut loc pe fondul știrilor venite din partea guvernului Emiratelor Arabe Unite, care a anunțat că va părăsi OPEC începând cu 1 mai.

Acesta este al treilea cel mai mare producător de petrol din OPEC și al șaptelea cel mai mare producător de petrol din lume. Acesta afirmă că a făcut acest lucru „în conformitate cu viziunea sa strategică și economică pe termen lung” și că intenționează să crească treptat și prudent producția de la aproximativ 3,6 milioane de barili până la 5 milioane de barili pe zi până în 2027.

Între timp, în Qatar, Ministerul Afacerilor Externe a organizat o conferință de presă și și-a reiterat poziția conform căreia este necesar un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Omanul nu a trimis o delegație la summit.

„Nu am auzit nimic despre delegația omaneză. Nu știm dacă Omanul a fost exclus de la reuniune sau dacă omanezilor li s-a părut că nu trebuie să se prezinte la această reuniune”, a spus Abdulla Banndar Al-Etaibi, conferențiar în relații internaționale la Universitatea din Qatar.

Absența survine în ciuda întâlnirilor dintre liderii omanez și iranieni, „așa că aveau multe informații de comunicat omologilor lor din CCG cu privire la impunerea de taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz”.

Editor : M.C