Cântăreața Alexandra Stan, „șocată de condițiile din Spitalul Județean Constanța”: „Mizerie, dezinteres și lipsă de respect”

Cântăreața cunoscută internațional Alexandra Stan a povestit că este „șocată de condițiile din Spitalul Județean Constanța”, după ce a fost să-și viziteze tatăl internat acolo. Artista a publicat și câteva fotografii cu saloanele spitalului.

„Îmi iubesc țară și mă mândresc peste tot în lume cu faptul că sunt româncă, dar nu pot să înțeleg de ce noi între noi nu putem să ne respectăm și să ne oferim tot ce este mai bun!

Din septembrie m-am mutat în Los Angeles pentru o perioadă, dar pentru mine acasă înseamnă #România. Acum am venit în țară din cauză că tatăl meu se află în spital. Am fost să-l vizitez, să îi fiu alături și am rămas șocată de condițiile de la etajul 1, Secția Medicală 2, din cadrul Spitalului județean Constanța.

Doamna doctor care are grijă de tatăl meu este deosebită și corectă, însă asistentele nu au vrut nici măcar să stea de vorba cu mine când le-am atras atenția că trebuie schimbată branula. Că să nu mai spun că pentru schimbarea cearșafului trebuie să le dai bani.

Mizerie, dezinteres și lipsă de respect față de pacienți. Asta am întâlnit astăzi. Eu cred, totuși, că putem mai mult de atât”.