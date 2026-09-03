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Trupul lui Ratko Mladic ajunge joi în Serbia: condamnat pentru genocid și crime de război, fostul general va fi înmormântat la Belgrad

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ratko Mladic
Foto: Profimedia Images
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Trupul neînsufleţit al fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, care a murit săptămâna trecută la Haga, unde îşi ispăşea condamnarea la închisoare pe viaţă, va fi transportat în cursul zilei în Serbia unde va fi îngropat, a declarat joi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, relatează AFP.

„Potrivit informaţiilor pe care le-am primit, trupul a fost preluat şi ar urma să ajungă în Serbia la sfârşitul după-amiezii”, a declarat Vucic presei.

Şeful statului sârb a lăsat să se înţeleagă că general defunct al armatei sârbilor din Bosnia în timpul războiului din anii 1990 va fi îngropat în Serbia, evocând o operaţiune „dificilă” a autorităţilor pentru „a garanta securitatea tuturor”, notează Agerpres.

Potrivit lui Aleksandar Vucic, care a citat date ale serviciilor de informaţii al Ministerului de Interne, „zeci de mii de persoane” vor veni pentru a asista la funeralii. El nu a furnizat nicio dată pentru funeralii, care ar urma să aibă loc la Belgrad, potrivit presei.

„Este o sarcină extrem de exigentă pentru serviciile noastre. Ne vom mobiliza toate forţelor disponibile pentru a garanta securitatea tuturor cetăţenilor”, a adăugat Vucic.

Ratko Mladic a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viaţă de Tribunal Penal pentru fosta Iugoslavie (TPII), pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii în timpul războiului din Bosnia, un verdict confirmat în apel în 2021.

El a fost găsit vinovat pentru masacrul din Srebrenica (est) în care forţele sale au ucis în iulie 1995 circa 8.000 de bărbaţi şi adolescenţi bosniaci, crimă calificată drept genocid de justiţia internaţională.

Grav bolnav de luni de zile, Ratko Mladic a murit pe 27 august, la vârsta de 84 de ani, la Haga (Olanda), unde îşi ispăşea pedeapsa într-un centru penitenciar al ONU.

El a murit la câteva zile după respingerea de către Mecanismul Internaţional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaţionale a cererii familiei sale şi a guvernului sârb de a-l transfera într-un spital militar din Belgrad pentru a beneficia de îngrijiri medicale.

Potrivit fiului său, Darko Mladic, el a fost în primăvară victima a două AVC-uri într-o lună. Războiul din 1992-1995 în Bosnia s-a soldat cu 100.000 de morţi şi 2,2 milioane de persoane au fost strămutate.

Editor : B.E.

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