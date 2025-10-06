Imagini filmate de familia unui pacient arată pereți decojiți și condiții precare în izolatorul secției de psihiatrie a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin. Conducerea spitalului susține că pereții sunt realizați dintr-un material moale, menit să prevină rănirea pacienților agitați, dar care se deteriorează frecvent. După apariția imaginilor pe internet, beneficiarul a fost mutat, iar izolatorul urmează să intre în reabilitare.

Potrivit reprezentanților spitalului, pereții salonului sunt acoperiți cu un material moale, special, pentru a preveni rănirea pacienților agitați. Acesta însă se deteriorează rapid și trebuie refăcut periodic.

„Trebuie să fie cumva izolați cu un material în cazul în care pacientul se lovește, să nu producă o traumă. Camera a fost predată în 2024. A mai fost reparată, în sensul că acolo unde au fost zone smulse de către pacienți au mai fost adăugat acest tip de material. În ultimul timp am avut pacienți destul de agresivi. Este un material ca o spumă, iar în momentul în care se lovește nu produce traume, dar mulți pacienți îl smulg, aflându-se într-o agitație extremă”, a declarat Elena Bololoi, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin.

Conducerea spitalului susține că secția este în proces de reabilitare și că, din cauza lipsei spațiului, pacienții sunt uneori internați și în izolator, deși condițiile nu sunt corespunzătoare.

După ce imaginile au devenit virale, pacientul a fost mutat într-un alt salon, iar conducerea a decis ca izolatorul să intre în reabilitare începând de mâine. Pereții vor fi refăcuți cu același tip de tencuială moale, destinată protecției pacienților.

Editor : Ș.A.