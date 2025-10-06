Live TV

Video Pereți decojiți și condiții precare în secția de psihiatrie din Drobeta-Turnu Severin. Reacția spitalului

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-06T153939.804
Foto. Alin Ghiciulescu/ TikTok

Imagini filmate de familia unui pacient arată pereți decojiți și condiții precare în izolatorul secției de psihiatrie a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin. Conducerea spitalului susține că pereții sunt realizați dintr-un material moale, menit să prevină rănirea pacienților agitați, dar care se deteriorează frecvent. După apariția imaginilor pe internet, beneficiarul a fost mutat, iar izolatorul urmează să intre în reabilitare.

Potrivit reprezentanților spitalului, pereții salonului sunt acoperiți cu un material moale, special, pentru a preveni rănirea pacienților agitați. Acesta însă se deteriorează rapid și trebuie refăcut periodic.

„Trebuie să fie cumva izolați cu un material în cazul în care pacientul se lovește, să nu producă o traumă. Camera a fost predată în 2024. A mai fost reparată, în sensul că acolo unde au fost zone smulse de către pacienți au mai fost adăugat acest tip de material. În ultimul timp am avut pacienți destul de agresivi. Este un material ca o spumă, iar în momentul în care se lovește nu produce traume, dar mulți pacienți îl smulg, aflându-se într-o agitație extremă”, a declarat Elena Bololoi, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin.

Conducerea spitalului susține că secția este în proces de reabilitare și că, din cauza lipsei spațiului, pacienții sunt uneori internați și în izolator, deși condițiile nu sunt corespunzătoare.

După ce imaginile au devenit virale, pacientul a fost mutat într-un alt salon, iar conducerea a decis ca izolatorul să intre în reabilitare începând de mâine. Pereții vor fi refăcuți cu același tip de tencuială moale, destinată protecției pacienților.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
pupitru psd
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă...
sorin oprescu
Sorin Oprescu, pus sub control judiciar. Fostul primar cere să rămână...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă
Acuzațiile oficiale aduse de procurori Dianei Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității europarlamentarei SOS România
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din Iași. Încă o probă recoltată pozitivă: unde a fost descoperită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la Psihiatrie. El a recunoscut fapta și a spus că a avut un complice
banda a politiei pe care scrie politia, nu treceti
Noi detalii în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi în Drobeta-Turnu Severin. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: o femeie și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în apartament
N17 PACIENTI ABANDONATI CARLA VO 160725_00087
Ministerul Sănătății a sesizat Parchetul General: pacienți cu dizabilități, externați ilegal și trimiși în grija unui bărbat din Bihor
sigla spital sapoca
Inspectorii Consiliului de Monitorizare descriu scene de violență la Spitalul Săpoca. „Pacienții erau împinși, loviți”
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban divorțează. Actrița a fost cea care a depus actele, după aproape 20 de ani de...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Tilly Norwood, o actriță creată integral de AI, stârnește indignare la Hollywood. „Vrem ca ea să fie...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos