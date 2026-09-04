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Aryna Sabalenka a oprit meciul de la US Open din cauza mirosului puternic de marijuana: „Cineva fumează”

Data publicării:
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Aryna Sabalenka. Foto Profimedia
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Lidera mondială Aryna Sabalenka a întrerupt pentru scurt timp meciul cu uzbeca Kamilla Rakhimova, din turul al treilea al US Open, pentru a-i semnala arbitrului un miros puternic de marijuana care ajunsese pe terenul arenei Louis Armstrong, relatează Reuters.

Sabalenka, care începuse în forță și conducea cu 3-0 în fața jucătoarei uzbece Kamilla Rakhimova, a reclamat mirosul în timpul celui de-al doilea game în care se afla la serviciu. După scurta întrerupere, jocul a fost reluat.

„Cineva fumează marijuana”, i-a spus principala favorită arbitrului Eva Asderaki-Moore, în timp ce conducea cu 30-0. „Ați putea să faceți ceva? Pentru că mirosul este foarte puternic.”

Mirosul de canabis a devenit o prezență familiară, deși nedorită, la Flushing Meadows, iar mai mulți jucători s-au plâns în trecut că acesta le afectează concentrarea.

Deși fumatul este interzis în interiorul complexului, consumul recreațional de canabis este legal în statul New York pentru persoanele care au împlinit 21 de ani. Fumul provenit de la persoanele aflate în parcul Flushing Meadows-Corona, situat în apropiere, poate ajunge în complexul de tenis și pe terenuri.

Editor : Ș.A.

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