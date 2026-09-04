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Foto Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus

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harta lumii eckert mercator
Foto: MAE al Franței
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Din articol
Opoziția SUA 

Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri o rezoluţie pentru a promova o reprezentare mai precisă a continentelor lumii pe hărţi, în special mărind Africa şi micşorând Statele Unite, transmite AFP, preluată de Agerpres. 

Acest text, sponsorizat de Togo şi Uniunea Africană şi cosponsorizat de Franţa, a fost adoptat cu 164 de voturi la unul, cel al Statelor Unite, şi şase abţineri. 

Rezoluţia îşi propune să încurajeze organizaţiile internaţionale şi statele să utilizeze proiecţiile Equal Earth. Această cartografiere abandonează proiecţia Mercator, numită după Gerardus Mercator, geograf, cartograf, filosof şi teolog născut în Flandra în 1512. 

Harta sa a lumii a fost concepută pentru navigaţia maritimă şi măreşte artificial teritoriile situate la latitudini mari. O distorsiune care „contribuie la minimizarea dimensiunii Africii, Americii Latine şi Asiei de Sud în mintea oamenilor şi la perpetuarea unei viziuni dezechilibrate” asupra planetei, conform rezoluţiei. 

„Hărţile ne modelează înţelegerea lumii”, a declarat ministrul de externe al Togoului, Robert Dussey, de la tribună. „Acestea ghidează educaţia, hrănesc imaginaţia şi influenţează percepţiile colective. Prin urmare, nu sunt niciodată neutre: atunci când prezintă o imagine distorsionată a planetei noastre, riscă să perpetueze reprezentări eronate transmise din generaţie în generaţie”, a continuat el. 

„Această iniţiativă nu vizează nicio naţiune, nicio civilizaţie sau nicio tradiţie cartografică”, ci „este ghidată de o ambiţie universală: de a promova cunoaşterea bazată pe rigoare ştiinţifică, respect pentru adevăr şi demnitatea egală a tuturor popoarelor”, a subliniat Robert Dussey. 

Opoziția SUA 

„Rezoluţii precum aceasta şi agenda ideologică pe care o promovează împiedică activitatea acestei instituţii şi contribuie la pierderea credibilităţii sale”, a reacţionat dur din cameră reprezentanta SUA Yaryna Ferencevych. 

„În loc să se concentreze pe problemele reale ale păcii internaţionale, prosperităţii sau bunelor relaţii dintre ţări, acest organism dezbate proiecte cartografice care datează din secolul al XVI-lea”, a adăugat ea, îndemnând ţările să dea dovadă de „bun simţ” respingând textul. 

Franţa, fostă putere colonială, a susţinut cu tărie această rezoluţie într-un moment în care încearcă să se reconecteze cu Africa, unde influenţa sa s-a erodată semnificativ în ultimii ani. 

Într-un discurs rostit vineri la Sorbona, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a declarat că „schimbarea hărţii nu schimbă evident lumea. (...) Dar corectarea unei reprezentări care o distorsionează este deja un act de adevăr”. 

Potrivit acestuia, această evoluţie este în concordanţă cu dorinţa Franţei de a-şi apăra propria interpretare a relaţiilor internaţionale împotriva naraţiunilor considerate simpliste, fie că este vorba de opoziţia dintre un „aşa-numit Sud global” şi un „Occident colectiv”, fie de o viziune a unei Europe condamnată la declin. 

Vineri, înainte de vot, ministrul francez al afacerilor externe a luat cuvântul în sprijinul rezoluției. „Vom renunța la proiecția Mercator în favoarea unor reprezentări cartografice adaptate unor utilizări specifice, mai fidele suprafețelor reale și în conformitate cu recomandările cartografilor și ale oamenilor de știință”, a declarat Jean-Noël Barrot în cadrul unui discurs ținut la Universitatea Sorbona din Paris, într-o mișcare considerată parte a eforturilor Franței de a-și consolida relațiile cu fostele sale colonii, transmite The Guardian. Franța va folosi acum proiecția Eckert IV, care se apropie de proiecția „Equal Earth” recomandată în rezoluție.

harta lumii equal earth
Foto: Profimedia Images

Editor : A.C.

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