Legendarul muzician Eric Clapton a dezvăluit că începe să surzească

Muzicianul britanic de blues şi rock Eric Clapton, recompensat cu multiple distincţii internaţionale, a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat recent postului BBC Radio 2 că îşi pierde auzul, scrie Agerpres.

Foto: Gulliver/GettyImages

Legendarul chitarist, vocalist şi compozitor a declarat în cadrul emisiunii 'Steve Wright in the Afternoon' că atât pierderea auzului cât şi tinitusul de care suferă - o tulburare de auz care poate cauza senzaţia de ţiuit în urechi - îi afectează cariera.

„Surzesc, am tinitus, mâinile aproape lucrează. Sper că oamenii vor veni să mă vadă doar pentru că, sau poate mai mult decât pentru că sunt o curiozitate”, a adăugat artistul în vârstă de 72 de ani.

„Pentru mine este uimitor că încă sunt aici”, a mărturisit artistul, care a dat însă asigurări că intenţionează totuşi să continue să cânte şi să susţină spectacole.

„Voi lucra în continuare, fac câteva concerte, am spectacol în Hyde Park în iulie”, a precizat Clapton adăugând că singura sa îngrijorare pe care o are este „competenţa” sa.

Cel mai recent produs discografic al lui Clapton a fost lansat în 2016 sub titlul 'I Still Do'.

Într-un interviu publicat în luna decembrie în 'Rolling Stone', muzicianul a mărturisit că în timpul înregistrării acestui disc a suferit de o formă gravă de eczemă, artistul fiind obligat că cânte la chitară cu mănuşi şi plasturi. „A fost o catastrofă. Palmele mi se descuamau”, a explicat el.

Interviul a fost acordat de Clapton pentru BBC 2 pentru promovarea unui nou documentar despre viaţa sa, intitulat "Eric Clapton: Life in 12 Bars".