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Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare

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Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost vicepreşedinte. FOTO: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
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Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, urmând să activeze la Tribunalul Ilfov, transmite Agerpres. 

Ionela Tudor a activat la Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost vicepreşedinte al acestei instanţe şi şefă a Secţiei a X-a contencios administrativ. 

Ea a ieşit la pensie pe 15 februarie, prin decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan, însă după cinci luni a solicitat CSM să se reîntoarcă în magistratură, cerere care i-a fost admisă. 

Conform Legii 303/2022, judecătorii care se reîntorc în magistratură primesc în plus la indemnizaţie 15% din pensia de serviciu. 

Printre procesele pe care Ionela Tudor le-a soluţionat de-a lungul timpului se află şi un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”. 

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder. În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: „M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. 

Editor : A.C.

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