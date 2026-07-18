Live TV

Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 16 FEB 2024
Bogdan Ivan (PSD), fost ministru al Energiei. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă, după anunțul premierului Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei, că se bucură că două proiecte pe care le-a inițiat în mandatul său au fost continuate și lansate.

„250 de milioane de euro pentru baterii de stocare şi 800.000 de contoare inteligente! Mă bucur că două proiecte pe care le-am iniţiat la Ministerul Energiei, au fost continuate si fost lansate astăzi! Pe lângă contoarele inteligente se vor instala 2.174 MWh în noi capacităţi de stocare. Sunt investiţii concrete, care vor aduce facturi mai mici şi o reţea mai stabilă”, a transmis fostul ministru pe Facebook.

El precizează că în decembrie a depus la Comisia Europeană solicitarea de finanţare, care a fost aprobată, în ianuarie a pus ghidurile în consultare. „În aprilie le-am lansat în transparenţă publică. Acum, au fost publicate”, notează Bogdan Ivan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă că, în calitate de interimar la Energie, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare.

Proiectul contorizării inteligente are o alocare de 100 de milioane de euro şi este destinat celor patru operatori de distribuţie concesionari, Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia, apelul deschizându-se în 3 august.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
2
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
jucatori argentiniei care se bucura dupa meciul cu anglia
5
CM 2026. Decizia luată de FIFA după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva...
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Bolojan, la inaugurarea sălii de gimnastică „Nadia Comăneci”: Oamenii care fac performanţă funcţionează pentru noi ca nişte locomotive
facturi
Ilie Bolojan anunță două scheme de sprijin pentru reducerea facturilor la energie, finanțate cu 250 de milioane de euro
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Cum a încercat Nicușor Dan să-i împace pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan: „Asta e frustrarea mea din ultimele două luni”
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu, revoltat de susținătorii lui Ilie Bolojan: „Efectiv este o sectă”
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, la consultările cu sindicatele: PNL va vota legea salarizării în forma agreată cu Comisia Europeană
Recomandările redacţiei
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu (PSD) spune că există trei soluții pentru depășirea...
atac drone ucrainene centru logistic al Wildberries rusia
Atac devastator al Ucrainei în Rusia, sute de drone au vizat Moscova...
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Războiul SUA - Iran: Amenințările lui Trump cu escaladarea...
Noii parlamentari au depus jurământul.
Proiectul noii legi a salarizării: Cât vor câștiga președintele...
Ultimele știri
CM 2026: Joan Capdevila îi cere ajutorul lui Donald Trump pentru a ajunge la finala Cupei Mondiale, după ce i-a fost refuzată viza
Germania și-a ridicat nivelul de alertă. Ministrul de Interne: „Riscul unor atacuri trebuie luat în calcul în orice moment”
Cel puțin opt morți în Gaza în urma unei lovituri israeliene: oamenii participau la o înmormântare. Ce spune armata israeliană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Fanatik.ro
Cine este Aymen Boutoutaou, cel mai scump transfer al verii la FCSB! Unde excelează și ce puncte slabe are...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Webster, la debut! Cum joacă Universitatea Craiova la primul meci din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Playtech
Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, externat: ”Mă doare peste tot!”. Ce i-au spus asistentele când a plecat
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Cât ar putea scumpi noua taxă UE carburanții. Calculul pentru un șofer cu Dacia Logan
Newsweek
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
Digi FM
Caniculă în București și 13 județe, apoi vijelii și ploi torențiale. Cum se schimbă vremea în weekend...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Al șaselea simț despre care aproape nimeni nu vorbește. Cercetătorii spun că ar putea influența și sănătatea...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...