Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă, după anunțul premierului Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei, că se bucură că două proiecte pe care le-a inițiat în mandatul său au fost continuate și lansate.

„250 de milioane de euro pentru baterii de stocare şi 800.000 de contoare inteligente! Mă bucur că două proiecte pe care le-am iniţiat la Ministerul Energiei, au fost continuate si fost lansate astăzi! Pe lângă contoarele inteligente se vor instala 2.174 MWh în noi capacităţi de stocare. Sunt investiţii concrete, care vor aduce facturi mai mici şi o reţea mai stabilă”, a transmis fostul ministru pe Facebook.

El precizează că în decembrie a depus la Comisia Europeană solicitarea de finanţare, care a fost aprobată, în ianuarie a pus ghidurile în consultare. „În aprilie le-am lansat în transparenţă publică. Acum, au fost publicate”, notează Bogdan Ivan.

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Premierul Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă că, în calitate de interimar la Energie, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare.

Proiectul contorizării inteligente are o alocare de 100 de milioane de euro şi este destinat celor patru operatori de distribuţie concesionari, Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia, apelul deschizându-se în 3 august.

Editor : M.I.